İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dizide başlayan aşkı gerçek oldu!
Son Dakika
Alp Navruz ve Ayça Ayşin...

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 19 Ocak 2022 Çarşamba

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 19 Ocak 2022 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:00
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 19 Ocak 2022 Çarşamba
Takip Et:

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen haber programlarından biri olan Fox TV Ana Haber Bülteni her akşam düzenli olarak izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri bütün ayrıntıları ile birlikte en doğru şekilde veren haber programları arasında yer alan Fox TV Ana Haber Bülteni Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile birlikte izleyici karşısına geçiyor.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni

Ülkemizde siyasetten ekonomiye, finanstan eğitime kadar pek çok alanda her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin çok önemli bir bölümü vatandaşlara haber programları ile aktarılmaktadır. Fox TV Ana Haber Bülteni de her akşam saat 19.00’da izleyicilerin karşısına geçerek gün içerisinde yaşanan önemli haberleri vatandaşlara aktarmaktadır.

Selçuk Tepeli tarafından sunumu gerçekleştirilen Fox TV Ana Haber Bülteni daha önce deneyimli isim Fatih Portakal ile birlikte ekranlara geliyordu. Uzun süre Fatih Portakal tarafından sunulan Fox TV Ana Haber Bülteni daha sonra kendisinin görevini bırakması ile birlikte Selçuk Tepeli ile tarafından sunulmaya başladı.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni 19 Ocak 2022 Çarşamba canlı izle

Her gün saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni kritik gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Fox TV Ana Haber Bülteni’ni canlı bir şekilde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

FOX TV ANA HABER BÜLTENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında

Selçuk Tepeli 1974 senesi doğumludur. Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 senelik bir tecrübesi bulunan Tepeli, kariyeri boyunca pek çok önemli görev gerçekleştirmiştir. Şimdiye kadar olan meslek hayatında çok sayıda gazetecilik ödülü elde ederek kendisini kanıtlamıştır. Önemli isimlerle yaptığı röportajları, onlarca ülkeye düzenlediği resmi başkanlık gezileri ve yankı uyandıran siyasi yorumlarıyla Türkiye ve dünya çapında tanınmaktadır.

Son olarak Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha önce Habertürk gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır. 2018’de Habertürk gazetesinin kapanması ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Buradaki görevinden ayrılması ardından ise Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda sunuculuk yapmıştır.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 19.01.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TV Ana HaberFox TvSelçuk Tepeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim kurgu filmi Devs' in analizi
Bilim kurgu filmi Devs' in analizi
Gelinim Mutfakta Gülten Haktanır kimdir, kaç yaşında?
Gelinim Mutfakta Gülten Haktanır kimdir, kaç yaşında?
Zuhal Topal’la Sofrada Ayşe Yaprak kimdir, kaç yaşında?
Zuhal Topal’la Sofrada Ayşe Yaprak kimdir, kaç yaşında?
Zuhal Topal’la Sofrada Güray Yaprak kimdir kaç yaşındadır?
Zuhal Topal’la Sofrada Güray Yaprak kimdir kaç yaşındadır?
Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak Deniz Çakır kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak Deniz Çakır kimdir?
Kanunsuz Topraklar Asude kimdir? Ezgi Çelik hakkında bilgiler
Kanunsuz Topraklar Asude kimdir? Ezgi Çelik hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 19 Ocak 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 19 Ocak 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 19 Ocak 2022 Çarşamba
Astsubay nasıl olunur? Astsubay olmak için gerekli olan şartlar nelerdir?
Bilim kurgu filmi Devs' in analizi
Gelinim Mutfakta Gülten Haktanır kimdir, kaç yaşında?
Zuhal Topal’la Sofrada Ayşe Yaprak kimdir, kaç yaşında?
Zuhal Topal’la Sofrada Güray Yaprak kimdir kaç yaşındadır?
KOSGEB desteğini kimler alabilir? Hangi sektörler hibe desteği almaktadır?
Netflix Sayıklama filmi konusu nedir? Netflix, gerilim dozunun yüksek olduğu Sayıklama filmini yayınladı
Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?
TOKİ’den ucuz ev almak isteyenlere müjde!
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
I Know What You Did Last Summer dizi konusu nedir?
Kesin izlenmesi gereken Kore dizileri neler? TV'de yayınlanacak Kore dizileri
PTT kargom hangi şubede, en yakın PTT şubesi nerede?
İş Bankası'ndan yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
HBO'da yayınlanan yapımlar hangileri? HBO kanalının en iyi dizileri
Düşük faiz ile iş yeri açma kredisi nasıl alabilirim? Sıfır faizli iş yeri açma kredisi
Barbaroslar İlyas Kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.