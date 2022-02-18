İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 18 Şubat 2022 Cuma

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 18 Şubat 2022 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Şubat 2022 Cuma 00:00
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 18 Şubat 2022 Cuma
Takip Et:

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen haber programlarından biri olan Fox TV Ana Haber Bülteni her akşam düzenli olarak izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri bütün ayrıntıları ile birlikte en doğru şekilde veren haber programları arasında yer alan Fox TV Ana Haber Bülteni Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile birlikte izleyici karşısına geçiyor.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni

Ülkemizde siyasetten ekonomiye, finanstan eğitime kadar pek çok alanda her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin çok önemli bir bölümü vatandaşlara haber programları ile aktarılmaktadır. Fox TV Ana Haber Bülteni de her akşam saat 19.00’da izleyicilerin karşısına geçerek gün içerisinde yaşanan önemli haberleri vatandaşlara aktarmaktadır.

Selçuk Tepeli tarafından sunumu gerçekleştirilen Fox TV Ana Haber Bülteni daha önce deneyimli isim Fatih Portakal ile birlikte ekranlara geliyordu. Uzun süre Fatih Portakal tarafından sunulan Fox TV Ana Haber Bülteni daha sonra kendisinin görevini bırakması ile birlikte Selçuk Tepeli ile tarafından sunulmaya başladı.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni 18 Şubat 2022 Cuma canlı izle

Her gün saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni kritik gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Fox TV Ana Haber Bülteni’ni canlı bir şekilde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

FOX TV ANA HABER BÜLTENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında

Selçuk Tepeli 1974 senesi doğumludur. Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 senelik bir tecrübesi bulunan Tepeli, kariyeri boyunca pek çok önemli görev gerçekleştirmiştir. Şimdiye kadar olan meslek hayatında çok sayıda gazetecilik ödülü elde ederek kendisini kanıtlamıştır. Önemli isimlerle yaptığı röportajları, onlarca ülkeye düzenlediği resmi başkanlık gezileri ve yankı uyandıran siyasi yorumlarıyla Türkiye ve dünya çapında tanınmaktadır.

Son olarak Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha önce Habertürk gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır. 2018’de Habertürk gazetesinin kapanması ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Buradaki görevinden ayrılması ardından ise Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda sunuculuk yapmıştır.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 18.02.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TV Ana HaberFox TvSelçuk Tepeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler
Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler
Gain platformu Hamlet dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Gain platformu Hamlet dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
İzim Turan kimdir? Turan hakkında bilgiler
İzim Turan kimdir? Turan hakkında bilgiler
Ünlü model Cara Delevingne kimdir?
Ünlü model Cara Delevingne kimdir?
Begüm Atak kimdir, kaç yaşındadır? Begüm Atak nerelidir?
Begüm Atak kimdir, kaç yaşındadır? Begüm Atak nerelidir?
Abdülhamit Danışır kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Abdülhamit Danışır kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Popüler Haberler

Hafta sonu 19 Şubat 2022 Cumartesi açık noter var mı? 19 Şubat 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Şubat 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 18 Şubat 2022 Cuma itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 18 Şubat 2022 Cuma
4 Banka 50 Bin TL borç kapatma kredi desteği sağlayacağını duyurdu!
Juliantina dizisinin incelemesi. Dizinin konusu ve IMDb puanıyla ilgili detaylar..
Torun bakma maaşı kaç TL’dir? Torum bakma maaşı nasıl alınır?
Burun Estetiği fiyatları nekadar ?
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok
Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler
Fibabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Fibabank kredi kartı başvuru şartları nelerdir?
La Casa De Papel 6. sezon olacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Ceylan karakteri neden ekranlarda yok? EDHO Ceylan diziden ayrıldı mı? Sanem Çelik kimdir?
Kazara Aşk dizisi Nazlı kim? Selin Işık kim, kaç yaşında?
Taner Barlas kim? Nereli? Taner Barlas hayatı!
Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir? Sümeyye Aydoğan hakkında bilgiler
Nebi Taşkan kimdir? Nerelidir? Nebi Taşkan kaç yaşındadır?
Melisa Toros kimdir? Nerelidir? Melisa Toros kaç yaşındadır?
Yaşar Üniversitesi çağrı merkezi iletişim telefon numarası nedir ?
Gülhan Tekin kimdir? Nerelidir? Gülhan Tekin kaç yaşındadır?
Ayben Erman kimdir, kaç yaşındadır? Ayben Erman nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.