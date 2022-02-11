İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak efsane özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak...

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 11 Şubat 2022 Cuma

Gündemde halen yer almaya devam eden FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 11 Şubat 2022 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Şubat 2022 Cuma 00:00
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 11 Şubat 2022 Cuma
Takip Et:

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen haber programlarından biri olan Fox TV Ana Haber Bülteni her akşam düzenli olarak izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri bütün ayrıntıları ile birlikte en doğru şekilde veren haber programları arasında yer alan Fox TV Ana Haber Bülteni Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile birlikte izleyici karşısına geçiyor.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni

Ülkemizde siyasetten ekonomiye, finanstan eğitime kadar pek çok alanda her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin çok önemli bir bölümü vatandaşlara haber programları ile aktarılmaktadır. Fox TV Ana Haber Bülteni de her akşam saat 19.00’da izleyicilerin karşısına geçerek gün içerisinde yaşanan önemli haberleri vatandaşlara aktarmaktadır.

Selçuk Tepeli tarafından sunumu gerçekleştirilen Fox TV Ana Haber Bülteni daha önce deneyimli isim Fatih Portakal ile birlikte ekranlara geliyordu. Uzun süre Fatih Portakal tarafından sunulan Fox TV Ana Haber Bülteni daha sonra kendisinin görevini bırakması ile birlikte Selçuk Tepeli ile tarafından sunulmaya başladı.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni 11 Şubat 2022 Cuma canlı izle

Her gün saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni kritik gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Fox TV Ana Haber Bülteni’ni canlı bir şekilde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

FOX TV ANA HABER BÜLTENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında

Selçuk Tepeli 1974 senesi doğumludur. Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 senelik bir tecrübesi bulunan Tepeli, kariyeri boyunca pek çok önemli görev gerçekleştirmiştir. Şimdiye kadar olan meslek hayatında çok sayıda gazetecilik ödülü elde ederek kendisini kanıtlamıştır. Önemli isimlerle yaptığı röportajları, onlarca ülkeye düzenlediği resmi başkanlık gezileri ve yankı uyandıran siyasi yorumlarıyla Türkiye ve dünya çapında tanınmaktadır.

Son olarak Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha önce Habertürk gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır. 2018’de Habertürk gazetesinin kapanması ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Buradaki görevinden ayrılması ardından ise Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda sunuculuk yapmıştır.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.02.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TV Ana HaberFox TvSelçuk Tepeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercüment Fidan kimdir?
Ercüment Fidan kimdir?
Yasemin Sannino kimdir? Yasemin Sannino nerelidir? Yasemin Sannino Türk mü?
Yasemin Sannino kimdir? Yasemin Sannino nerelidir? Yasemin Sannino Türk mü?
Fırat Çelik kimdir? Kaç yaşında? Fırat Çelik'in hayatı
Fırat Çelik kimdir? Kaç yaşında? Fırat Çelik'in hayatı
İsmail Hacıoğlu kimdir, nerede doğmuştur? İsmail Hacıoğlu evli mi? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında?
İsmail Hacıoğlu kimdir, nerede doğmuştur? İsmail Hacıoğlu evli mi? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında?
Oyuncu Ece Sükan kimdir? Ece Sükan nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ece Sükan kimdir? Ece Sükan nereli, kaç yaşında?
Umut Kurt kimdir?
Umut Kurt kimdir?

Popüler Haberler

Hafta sonu 12 Şubat 2022 Cumartesi açık noter var mı? 12 Şubat 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 11 Şubat 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 11 Şubat 2022 Cuma
Ercüment Fidan kimdir?
Yasemin Sannino kimdir? Yasemin Sannino nerelidir? Yasemin Sannino Türk mü?
Fırat Çelik kimdir? Kaç yaşında? Fırat Çelik'in hayatı
İsmail Hacıoğlu kimdir, nerede doğmuştur? İsmail Hacıoğlu evli mi? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında?
Oyuncu Ece Sükan kimdir? Ece Sükan nereli, kaç yaşında?
Umut Kurt kimdir?
Oyuncu Melis Mutluç kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Yüz temizliği sırasında yapılan 7 hata nedir?
Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu görev aldığı dizi ve filmler
Ada Masalı nerede çekilmektedir?
Metal işleme tezgâhları ayarcı operatörleri ne kadar maaş almaktadır? Metal işleme tezgâhları ayarcı operatörleri iş İlanlarına nereden ulaşılır?
TRT 1'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Engin Koç kimdir? Engin Koç hayatı, dizileri ve filmleri
Oyuncu Buminhan Dedecan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
İsmail Baki kimdir?
Şubat 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 10 Şubat 2022 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi
Oyuncu Öner Erkan kimdir? Öner Erkan nereli,kaç yaşında?
Bedirhan Soral kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.