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FOX TV 30 Dakikada Sağlık iletişim ve whatsapp numarası

Ünlü model Çağla Şikel'in sunuculuğu ile karşımıza gelecek olan yeni program 30 Dakikada Sağlık, FOX TV ekranlarında yakında bizlerle olacak. Yeni programa nasıl başvuruda bulunabiliriz? İletişim sağlamanız için yardımcı olacak bilgiler yazımızın devamında.

20 Şubat 2021 Cumartesi 13:17
FOX TV 30 Dakikada Sağlık iletişim ve whatsapp numarası
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FOX TV'de her çarşamba saat 13.00'de bizlerle olacak olan program, içeriğinde sağlık ile ilgili konulara ağırlık verecek. 

Programda Çağla Şikel sunculuk yaparken, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da hem bizlerden gelen soruları yanıtlayacak hem de belirlenen konu başlıkları hakkında bizlere sahip olduğu bilgileri aktaracak.

Sağlık, temizlik ve beslenme üzerinde durulacak olan program gündüz kuşağı izleyicileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Maalesef yeni başlayacak program için henüz bir başvuru yolu bulunmamaktadır. Ancak sorularınzı iletmek için Fox Tv'nin ihbar hattını kullanabilirsiniz. 

Fox Tv ihbar hattı numarası aşağıdaki gibidir,

0539 315 03 00

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 13:17
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Anahtar Kelimeler:
Çağla ŞikelOsman MüftüoğluFox30 Dakikada Sağlık
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