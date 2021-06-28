Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi

Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran 28 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Fox TV 28 Haziran 2021 salı yayın akışı
08.00Çalar Saat
11.00Şevkat Yerimdar
13.45Aşk Mantık İntikam
16.00Şef Akademi Doğada (İlk Bölüm)
19.00Fox Ana Haber
20.00Şef Akademi (Özel Bölüm)
23.00Aşk Mantık İntikam
01.30Şef Akademi Doğada
04.00Bay Yanlış
05.00Her Yerde Sen
06.00Aşk Yeniden
Fox TV nasıl izlenir?
Fox TV ekranlarında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında Şef Akademi ve Şef Akademi Doğada programı 21 Haziran tarihi itibari ile Fox Tv ekranlarında hafta içi hergün izleyicisi ile buluşacak. Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışında Aşk Mantık İntikam dizisi yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.
Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.
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Fox TV frekans bilgileri
Türksat 4A
Polarizasyon yatay
Symbol rate 6666
FEC 2/3
Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 25
D-Smart: 25
Turksat Kablo TV: 23
Tivibu: 24
Turkcel TV+: 24