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Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Fox TV Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 28 Haziran 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 06:00
Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran 28 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 28 Haziran 2021 salı yayın akışı

08.00

  Çalar Saat

11.00

  Şevkat Yerimdar

13.45

  Aşk Mantık İntikam

16.00

  Şef Akademi Doğada (İlk Bölüm)

19.00

  Fox Ana Haber

20.00

 Şef Akademi (Özel Bölüm)

23.00

 Aşk Mantık İntikam

01.30

  Şef Akademi Doğada

04.00

  Bay Yanlış

05.00

  Her Yerde Sen

06.00

  Aşk Yeniden

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında  Şef Akademi ve Şef Akademi Doğada programı 21 Haziran tarihi itibari ile Fox Tv ekranlarında hafta içi hergün izleyicisi ile buluşacak. Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışında Aşk Mantık İntikam dizisi yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 28.06.2021 06:00
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