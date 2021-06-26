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Fox TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi

Fox TV Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde Fox TV Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 12:01
Fox TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 26 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Şef Akademi
  • 13:30 Aşk Mantık İntikam
  • 15:45 Sen Çal Kapımı
  • 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Şef Akademi
  • 23:15 Aşk Mantık İntikam

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 26 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Mehmet Özer ile Mutfakta ile Kamera Arkası programı yer alırken akşam kuşağında Savaşçı dizisi ekranlara geliyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Savaşçı, Kefaret gibi sevilen diziler yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 26 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 26.06.2021 12:01
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