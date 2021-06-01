Fox TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 1 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 1 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Fox TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Ayla
22:30 Feride
00:30 Ayla
Fox TV nasıl izlenir?
Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.
Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…
Fox TV frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12329
Polarizasyon yatay
Symbol rate 6666
FEC 2/3
Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 25
D-Smart: 25
Turksat Kablo TV: 23
Tivibu: 24
Turkcel TV+: 24