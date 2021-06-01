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Fox TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Fox TV Salı yayın akışı ve TV rehberi haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 1 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 04:08
Fox TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 1 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 1 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Ayla

22:30 Feride

00:30 Ayla

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 1 Haziran 2021 Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında yerli film Ayla ekranlara geliyor. 1 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Ayla, Feride gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler 1 Haziran 2021 Salı Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV 1 Haziran 2021 Salı günlük yayın akışında Salı günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 01.06.2021 04:08
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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