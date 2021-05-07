FOX Son Yaz yeni bölüm neden yok? 7 Mayıs Son Yaz final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV ekranlarında yayınlanan oyuncu kadrosunda Ali Atay, Alperen Duymaz, Emre Karayel ve Funda Eryiğit gibi isimlerin yer aldığı Son Yaz dizisinden seyircileri üzecek bir haber geldi. Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin 7 Mayıs’ta yayınlanacak olan 19.bölümü merakla bekleniyordu. Peki 19.bölüm yayınlanacak mı?

Son Yaz dizisi 19.bölüm yayınlanacak mı?

Son Yaz yeni bölüm neden yok?

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz bu hafta yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü yani 19.bölüm 14 Mayıs gününde ekranlarda yerini alacak.

Dizinin yeni bölümünün korona virüs sebebi ile bir hafta ara ile yayınlanacak. Ayrıca dizinin yerine Kafalar Karışık isimli film yer alacakç