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FOX Son Yaz yeni bölüm neden yok? 7 Mayıs Son Yaz final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinden seyircisini üzecek bir haber geldi. Seyirciler Son Yaz dizisi yayınlanmayacak mı? sorusunun yanıtını araştırırken diziden beklenen açıklama geldi. Son Yaz dizisinin yeni bölümü bir hafta ara ile ekranda olacak.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:31
FOX Son Yaz yeni bölüm neden yok? 7 Mayıs Son Yaz final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan oyuncu kadrosunda Ali Atay, Alperen Duymaz, Emre Karayel ve Funda Eryiğit gibi isimlerin yer aldığı Son Yaz dizisinden seyircileri üzecek bir haber geldi. Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin 7 Mayıs’ta yayınlanacak olan 19.bölümü merakla bekleniyordu. Peki 19.bölüm yayınlanacak mı?

Son Yaz dizisi 19.bölüm yayınlanacak mı?

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz bu hafta yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü yani 19.bölüm 14 Mayıs gününde ekranlarda yerini alacak.

Son Yaz yeni bölüm neden yok?

Dizinin yeni bölümünün korona virüs sebebi ile bir hafta ara ile yayınlanacak. Ayrıca dizinin yerine Kafalar Karışık isimli film yer alacakç




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:31
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