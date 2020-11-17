FOX Son Yaz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Merakla beklenilen Son Yaz dizisinin oyuncuları ve dizinin konusu netleşmeye başladı. Diziden ilk kareler yayınlanmaya başladı!

Yapımcılığında O3 Medya yer alırken, Yönetmenliğini Burak Erlier’in yaptığı dizinin oyuncuları arasında ise Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu yer alırken başrol koltuğunu Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan paylaşmaktadır.

Dizinin çekimleri İstanbul’da başlayan ve ay sonlarına doğruda İzmir Çeşme’de devam edilecek olan dizinin konusu şu şekildedir:

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Savcı Selim; tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün’ü, ailesinin yanına, Çeşme Adalet Sitesi’ne getirmek zorunda kalır. Bir yanda ellerinden kayıp giden evliliği ve ailesi, diğer yanda hayatını korumaya söz verdiği baş belası olan Akgün… Ege’de bir yaz daha bitmektedir ama aslında Selim, Akgün ve çevresindekiler için, her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki “Son Yaz”dır biten.

Son Yaz dizisi çok yakında Fox TV ekranlarında!