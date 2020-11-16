FOX Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka dizileri yeni yayın günü

Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Fox TV kapsamındaki iki diziyle ilgili flaş kararlar alındı. Elde edilen bilgilere göre Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka dizilerinin yayın günlerinde değişikliğe gidildi.
Diğer yandan oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan, Menderes Samancılar, İsmail Hacıoğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu Zümrüdüanka dizisinin ise artık her hafta Çarşamba akşamlarında Fox TV ekranlarındaki yerini alacağı bildirildi.
Son Güncelleme: 16.11.2020 23:13