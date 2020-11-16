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FOX Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka dizileri yeni yayın günü

Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka dizilerinin yayın günlerinde değişikliğe gidildi. Sevilen dizilerin yayınlanacakları günler ve saatler yapılan açıklama ile belli oldu...

16 Kasım 2020 Pazartesi 23:13
FOX Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka dizileri yeni yayın günü
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Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Fox TV kapsamındaki iki diziyle ilgili flaş kararlar alındı. Elde edilen bilgilere göre Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka dizilerinin yayın günlerinde değişikliğe gidildi.


MF Yapım tarafından ortaya konan ve senaryosu Ayşe Üner Kutlu tarafından yazılan Sen Çal Kapımı dizisinin bundan sonra Cumartesi günlerinde yayınlanacağı ifade edildi. Oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Bige Önal, Melisa Döngel ve Elçin Afacan gibi önemli oyuncuların bulunduğu dizi bundan sonra her Cumartesi akşamında izleyicileri ile buluşacak.

Diğer yandan oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan, Menderes Samancılar, İsmail Hacıoğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu Zümrüdüanka dizisinin ise artık her hafta Çarşamba akşamlarında Fox TV ekranlarındaki yerini alacağı bildirildi.



Son Güncelleme: 16.11.2020 23:13
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvSen çal KapımıZümrüdüanka
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