Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?

Seyirciler tüm detaylara hakim olabilecek.

Bir hayli fazla sayıda olan başvurunun arasından “Şef Akademi” finalisti olan 15 yarışmacı, ülkemizin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu karşısında yemekle alakalı olarak hünerlerini sergileyecek ve gerek bireysel olarak gerekse takım olarak rekabete girecekler. Yayınlandığı ilk hafta üç akşam art arda ekranlarda olacak programda olacak elemelerin sonunda akademiye girecek olan 15 yarışmacı, 3’er kişilik ekipler kuracaklar. “Şef Akademi” programında birbirleriyle yarışacak olan şef adayı yarışmacılar her gün gündüz kuşağında yayınlanması planlanan “Şef Akademi Doğada” programında farklı şekilde rekabet içerisinde olacaklar.

“Şef Akademi Doğada” kapsamında yarışmacılar, yarışma formatı gereği eleme geceleri için koruma kazanıp, birbirinden farklı avantajlara sahip duruma geçecekler. “Şef Akademi” yarışmacıları “Şefköy” adına sahip olan doğal yarıma sahip ve ekolojik olarak hayata geçirilen alanda beraber vakit geçirecekler ve seyirciler de yarışma anlarının tüm detaylarını takip edebilecekler.