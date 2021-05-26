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Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?

Provizyon Medya tarafından yapımın üstlenildiği, sunuculuğunu ise Öykü Serter’in yapacağı ve FOX TV kanalında seyircilerle buluşacak olan yeni yarışma programı “Şef Akademi” hazırlıklara devam ediyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:24
Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?
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Bir hayli fazla sayıda olan başvurunun arasından “Şef Akademi” finalisti olan 15 yarışmacı, ülkemizin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu karşısında yemekle alakalı olarak hünerlerini sergileyecek ve gerek bireysel olarak gerekse takım olarak rekabete girecekler. Yayınlandığı ilk hafta üç akşam art arda ekranlarda olacak programda olacak elemelerin sonunda akademiye girecek olan 15 yarışmacı, 3’er kişilik ekipler kuracaklar. “Şef Akademi” programında birbirleriyle yarışacak olan şef adayı yarışmacılar her gün gündüz kuşağında yayınlanması planlanan “Şef Akademi Doğada” programında farklı şekilde rekabet içerisinde olacaklar.

Seyirciler tüm detaylara hakim olabilecek.

“Şef Akademi Doğada” kapsamında yarışmacılar, yarışma formatı gereği eleme geceleri için koruma kazanıp, birbirinden farklı avantajlara sahip duruma geçecekler. “Şef Akademi” yarışmacıları “Şefköy” adına sahip olan doğal yarıma sahip ve ekolojik olarak hayata geçirilen alanda beraber vakit geçirecekler ve seyirciler de yarışma anlarının tüm detaylarını takip edebilecekler.


Son Güncelleme: 26.05.2021 15:24
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tvşef Akademiöykü Serter
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