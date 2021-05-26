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FOX Şef Akademi juri üyeleri kimler?

FOX TV ekranlarında izleyiciler ile buluşacak Şef Akademi programı hakkında meraklar arttı. İçeriği ve jürileri hakkında sorular artarken yapım tarafından değişiklikler yaşandı. Tanıtımları yayınlanan programın jürileri merak konusu oldu. Seyircilerin sabırsızlıkla beklediği Şef Akademi programı hakkında merak edilenler haberimizde

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:50
FOX Şef Akademi juri üyeleri kimler?
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FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Şef Akademi programında değişiklikler yaşandı. Adı geçen programın yapımını Provizyon Medya üstlenirken, sunuculuğunu Öykü Serter’in yapılmasına karar verildi. Jüri koltuklarında Hazar Amani oturacağı görülmüşken değişiklik yaşandı. Armani yerine Ali Ronay ekranlara gelecektir. FOX TV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciler ile buluşacak program gündüz kuşağı olarak yayınlanacak.

‘Şef Akademi Doğada’ ismiyle ekranlara gelecek program ilk haftaya özel olarak üç gün üst üste yayınlanacak. Programda yarışmacılar eleme aşamaları ile ekranlarda kalmayı başaracak. Yarışma sırasında ‘Şefköy’ adı verilen yerde yarışmacılar birbirleri ile yarışarak açık alan doğanın güzellikleri ile yarışılacaktır.

Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu’nun jüri koltuklarında oturulacağı duyuruldu. Tanıtımı yayınlanan Şef Akademi Doğada programı FOX TV ekranlarında en kısa zaman da izleyiciler ile buluşacaktır


Son Güncelleme: 26.05.2021 16:50
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tvşef AkademiYarışmaJüri
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