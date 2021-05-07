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FOX Savaşçı dizisine yeni katılan oyuncular kimler? Savaşçı dizisine 6 yeni isim

Fox TV’de yayınlanan Savaşçı dizisine 6 yeni isim katıldı. Bir süredir yayın hayatına ara veren Savaşçı dizisi, geçtiğimiz haftalarda ekranlara geri dönmüştü. Dizinin oyuncu kadrosunda ise belirgin bir değişikliğe gidilmişti. O değişiklik devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosuna 6 yeni isim katıldı. İşte Savaşçı dizisine katılan 6 yeni isim...

07 Mayıs 2021 Cuma 19:39
FOX Savaşçı dizisine yeni katılan oyuncular kimler? Savaşçı dizisine 6 yeni isim
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Fox TV’de yayınlanan Savaşçı dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Bir süre ara verdikten sonra ekranlara geri dönen Savaşçı dizisi, kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise büyük çaplı bir değişikliğe gidildi. Eski oyuncuların nerdeyse tamamı diziden ayrılırken, yeni bir oyuncu kadrosu kuruldu ve dizi bu şekilde devam ediyor. Sarp Leventoğlu, Murat Serezli, Anıl Tetik, Serenay Aktaş gibi isimlerin yer aldığı diziye 6 yeni isim daha katıldı. İşte diziye katılan yeni isimler...

Savaşçı dizisine katılan yeni isimler

Furkan Ak- Alper Subaşı

Yener Gürsoy- Çakal

Selim Erdoğan- Şiyar

Emre Fakıoğlu- Artin

Orhan Gediz- Türkmen

Beyza Eren- Türkmen




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:39
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SavaşçıFox Tv
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