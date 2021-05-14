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FOX Mucize Doktor final mi yapacak? Mucize Doktor final haberi geldi!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor’dan kötü haber geldi. Herkes tarafından ilgi görülen dizi sevenleri ile vedalaşmaya mı hazırlanıyor soruları gündem de yerini aldı. Oyuncu kadrosu ve konuları ile izleyicilerden tam puan almıştı. Final yapacağı hakkında haberler çıkan Mucize Doktur dizisi hakkında detaylar haberimizde

14 Mayıs 2021 Cuma 16:18
FOX Mucize Doktor final mi yapacak? Mucize Doktor final haberi geldi!
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Başrollerinde bulunan Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı dizide işlenen konular da izleyiciler tarafından beğeni topladı. Mucize Doktor’un yapımcılığını MF’nin üstlendiği ve yönetmen koltuğundan Altan Dönmez’in oturduğu da dizinin başarısına katkı da bulundu. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gören dizi sevenlerine üzücü haberi verdi.

Senaryosunu Pınar Bulut’un üstlendiği dizi bu sezonda reytinglerde düşüş sağladığı için final kararı aldı. 64.bölümde ekranlara veda eden dizi seyircilerine kötü haberi duyurdu. Mucize Doktor dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe günü saat 20.00’da Fox ekranlarında sevenleri ile buluşacaktır. Dizi de ele alınan konular gerçek hayattan alınması da beğenileri aldı. f-Fakat reyting kurbanı olan dizi sonladırılmak için son hazırlıklar yapıyor.


Son Güncelleme: 14.05.2021 16:18
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Anahtar Kelimeler:
FinalFOXTVDiziMucize Doktor
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