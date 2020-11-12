FOX Hepsi Benim yarışması ne zaman başlayacak? Hepsi Benim yayın tarihi

FOX TV ekranlarının yeni yarışma programı Hepsi Benim’in başlaması için sayılı günler kaldı. Kanal tarafından yapılan açıklamada 12 Kasım 2020 Perşembe günü saat 23:55’te Hepsi Benim’in izleyicileri ile buluşulacağı belirtildi.

Sunuculuğu Çağla Şikel tarafından üstlenilecek olan Hepsi Benim programı farklı konusu ve formatı ile kısa sürede merak edilen yarışma programları arasında yerini aldı. Hepsiburada.com sponsorluğunda düzenlenen yarışmada her hafta yarışmacıların belirli ürünlerin fiyatlarını tahmin etmeleri beklenecek. Fiyatı doğru tahmin edenlerin ürünlere de sahip olacağı program 12 Kasım tarihinde FOX TV ekranlarında başlayacak.