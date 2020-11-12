FOX Hepsi Benim yarışması ne zaman başlayacak? Hepsi Benim yayın tarihi

FOX TV ekranlarının yeni yarışma programı Hepsi Benim’in başlaması için sayılı günler kaldı. Kanal tarafından yapılan açıklamada 12 Kasım 2020 Perşembe günü saat 23:55’te Hepsi Benim’in izleyicileri ile buluşulacağı belirtildi.
Eğer sen de birbirinden eğlenceli yarışmalarla büyük ödüller kazanmak istiyorsan takım arkadaşınla gel, #HepsiBenim'de yarış! Perşembe 23.55'te FOX'ta başlıyor! @hepsibenimfox @hepsiburada pic.twitter.com/IYH8UKr3bN— FOX (@FOXTurkiye) Kasım 10, 2020
Son Güncelleme: 12.11.2020 22:51