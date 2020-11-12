İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

FOX Hepsi Benim yarışması ne zaman başlayacak? Hepsi Benim yayın tarihi

FOX TV ekranlarının yeni gece kuşağı yarışma programı Hepsi Benim'in yayın tarihi belli oldu. Yapılan açıklama sonrasında pek çok yarışma programı sever, FOX Hepsi Benim yarışması ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 22:51
FOX Hepsi Benim yarışması ne zaman başlayacak? Hepsi Benim yayın tarihi
Takip Et:

FOX TV ekranlarının yeni yarışma programı Hepsi Benim’in başlaması için sayılı günler kaldı. Kanal tarafından yapılan açıklamada 12 Kasım 2020 Perşembe günü saat 23:55’te Hepsi Benim’in izleyicileri ile buluşulacağı belirtildi.


Sunuculuğu Çağla Şikel tarafından üstlenilecek olan Hepsi Benim programı farklı konusu ve formatı ile kısa sürede merak edilen yarışma programları arasında yerini aldı. Hepsiburada.com sponsorluğunda düzenlenen yarışmada her hafta yarışmacıların belirli ürünlerin fiyatlarını tahmin etmeleri beklenecek. Fiyatı doğru tahmin edenlerin ürünlere de sahip olacağı program 12 Kasım tarihinde FOX TV ekranlarında başlayacak.

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 22:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvHepsi BenimYarışmaYayın Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye bindiğini görmek neye işaret eder? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamları ve yorumları
ABD Başkan adayı Joe Biden kimdir?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı ödünç para yardımı kampanyasından kimler nasıl faydalanabilir?
‪Ankara Valiliği‬, ‪Ankara Vefa Sosyal Destek Grubu ile ihtiyaç sahibi ailelere 80 bin ihtiyaç kolisi
2019 Bağ-Kur, SSK, Memur Emekli Maaşlarına Temmuz 2019'da Enflasyon Zammı Yapılacak mı? Enflasyon Zam Miktarı Ne Kadar Olacak?
Çilek yağı maskesi, nasıl yapılır, nasıl sürülür? Çilek yağı maskesi içerdiği mineral ve vitaminler
Ebebek Şubat 2020 indirim kampanyası
5 dakikada hazırlayabileceğiniz peynirli poğaça tarifi
Gelir belgesiz acil nakit kredi imkanı sunan bankalar
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2020 hangileridir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.