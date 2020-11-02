FOX Çalar saat İsmail Küçükkaya neden yok, neden yayına çıkmıyor?

İsmail Küçükkaya Fox TV Çalar Saat neden yok?

ekranlarında sabah haberlerini sunan’nın niçin yayında olmadığı merak edilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Küçükkaya’nın sunuculuğunda ekranlara gelenprogramında ünlü sunucunun koronavirüse yakalanmasıyla birlikte stüdyoda bazı değişiklikler yapıldığı dikkatleri çekti.

Hafif semptomlar gösterdiğini ve tedavisinin evde devam ettiğini söyleyen Küçükkaya, aklının daima İzmir’de olduğunu belirtti. Enkaz altında olanlar için dua ettiklerini belirten ünlü sunucu, Perşembe günü yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.