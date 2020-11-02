FOX Çalar saat İsmail Küçükkaya neden yok, neden yayına çıkmıyor?

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:46
FOX TV
ekranlarında sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya
’nın niçin yayında olmadığı merak edilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Küçükkaya’nın sunuculuğunda ekranlara gelen Çalar Saat
programında ünlü sunucunun koronavirüse yakalanmasıyla birlikte stüdyoda bazı değişiklikler yapıldığı dikkatleri çekti.
İsmail Küçükkaya Fox TV Çalar Saat neden yok?
Hafif semptomlar gösterdiğini ve tedavisinin evde devam ettiğini söyleyen Küçükkaya, aklının daima İzmir’de olduğunu belirtti. Enkaz altında olanlar için dua ettiklerini belirten ünlü sunucu, Perşembe günü yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Son Güncelleme: 02.11.2020 19:46
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