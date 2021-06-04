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FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Fox TV'de yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisi yaz aylarında ekrana gelecek. Aşk Mantık İntikam dizisinin çekimleri devam etmektedir. Aşk Mantık İntikam dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmektedir. Aşk Mantık İntikam dizisi 11 Haziran tarihinde yayınlanacaktı ama yayın tarihi değişti. Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte Fox TV Aşk Mantık İntikam dizisinin yayın tarihi...

04 Haziran 2021 Cuma 16:16
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
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Fox TV’de yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin yapımcılığını Medyayapım ve No Dokuz Productions yapmaktadır. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel gibi oyuncular yer almaktadır. dizinin yayın tarihinde değişiklik oldu. Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman yayınlanacak? 

Aşk Mantık İntikam dizisi 18 Haziran Cuma FOX’ta ekranlara gelecek. Fox TV'de yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin tanıtım videosu dikkatleri çekti. Dizinin reyting sıralamasında üst sıralarda yer alması beklenmektedir. Dizinin tanıtım videosunu haberimizde derledik. Yaz aylarının vageçilmez dizilerinden biri olması bekleniyor. Yaz aylarında yayınlanacak dizilerin reyting sıralamaları merak edilmektedir. Dizinin tanıtım videosu aşağıda yer almaktadır. İlk tanıtım videosunun ardından diğer tanıtım videolarının da gelmesi beklenmektedir.


Son Güncelleme: 04.06.2021 16:16
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FOX TV Aşk Mantık İntikam DizisiAşk Mantık İntikam Dizisinin Yayın Tarihi Ne Zaman?
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