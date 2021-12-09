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Foundation isimli dizinin konusu nedir?

Foundation isimli dizi 24 Eylül 2021 tarihinde Apple TV'de yayınlanmaya başladı. 1.sezonunda olan dizi Bilim Kurgu türündedir. Foundation isimli dizinin konusu araştırılmaktadır. Foundation isimli dizinin konusu nedir? Bu haberimizde Foundation isimli dizinin konusunu sizler için derledik. İşte Foundation isimli dizinin konusu...

09 Aralık 2021 Perşembe 18:03
Foundation isimli dizinin konusu nedir?
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Isaac Asimov, kitap endüstrisinde tanınmış bir kişiliktir. Üniversitede uzun yıllar biyokimya üzerine çalışmanın yanı sıra bilimkurgu denilince akla ilk gelen isimdir. Türkçeye vakıf olarak çevrilen Vakıf dizisinin mucidi olmasının yanı sıra, nesiller boyu kendi adını taşıyan dizi ve filmlerin ana teması olmayı da biliyor. Bunlardan en etkileyicisi  Foundation isimli dizidir.Foundation dizisinin konusu nedir?

Foundation dizisi

Anlatı tam olarak doğru görsel efektle başlar.  Dizide 3 farklı gezegenden  görüntüler  10 dakika içinde sunulur. 35 yıl önce ve 400 yıl önceye giden görüntüler hafızalarda çorba hissinin olacağı doğrudur. Ama merak etmeyin Game of Thrones kadar derin değil. Bundan sonra Asimov'un çığır açan etkisi hissedilmeye başlandı. Açıkçası bu konuyu özetlemek kolay değil.

Ancak Jared Harris'in canlandırdığı Harry Shedon, rolleri özetleme işini basitleştiriyor. Tarih birkaç yüzyıl sonrasını gösterse de, hala gezegeni ve evreni yok edebilecek problemlerin olduğunu söyledi. Galaktik İmparatorluğun çöküşünde ve devamında barbarlığın öne çıkacağını eklemekten çekinmedi. Çözümün matematikten geçtiğini söylüyor. Büyük popülasyonların bugünkü davranışlarını önümüzdeki birkaç yıldaki olası davranışlarıyla karşılaştırarak bir tablo çiziyor. Buna psikotarih denmektedir.

Farklı roller, farklı gezegenler, taht savaşları, siyasi çıkarlar ve daha birçok gelişme onu kusurlu ama kusursuz bir evrene sürüklemiştir. Dünyanın dört bir yanına dağılmış, bu kez Samanyolu'nun görünmez gezegenlerine yayılan insanlarla birlikte Seldon, başkalarının yok etmeye başladığı düzeni korumak için çok çalışmaktadır.Dizinin IMDb puanı 8,2’dir. Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Lou Llobell – Gaal

Jared Harris – Hari Seldon

Laura Bin – Demerzel

Leah Harvey – Salvor

Daniel MacPherson – Hudo

Cassian Bilton – Brother Dawn

Terrence Mann – Brother Dusk

Lee Pace – Brother Day

Nikhil Parmar – Freestone

Mido Hamada – Shadow Master Obrecht

Buddy Skelton – Keir

 

 


Son Güncelleme: 09.12.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Foundation DiziApple TV FoundationApple TV Diziler
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