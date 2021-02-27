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Forrest Gump filmi konusu ve oyuncuları

1994 yılında vizyona giren Forrest Gump filmi televizyon ekranlarına geliyor. Yayınlandığı dönem tüm dünyada ses getiren Forrest Gump filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi 15:40
Forrest Gump filmi konusu ve oyuncuları
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1994 yapımı Forrest Gump filmi TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Vizyona girdiği dönem dünyada büyük yankı uyandıran filminin başrolünde usta isim Tom Hanks yer alıyor.

Forrest Gump filmi konusu ne?

Forrest Gump, IQ seviyesi düşük bir çocuk olarak dünyaya gelmiştir. Okula başladığı ilk gün otobüste Jenny isimle bir kızla tanışır ve Jenny onun en iyi arkadaşı, ilk aşkı olacaktır. Bel kemiği eğri olan Gump, bacaklarına destek veren bir aletle yürümektedir.

Bir gün kasabadaki çocukların onu kovalaması üzerine kaçmaya başlayan Gump’ın bacağındaki alet parçalanır ve Gump artık koşabilmektedir. Gump artık özgür bir adam olmuş, her yere koşarak gitmektedir.

Hayatı boyunca aksilikler yaşayan Gump, her zaman iyi niyetli biri olarak çevresine yardımcı olmaktadır. 1950’li ve 70’li yıllarda Elvis Presley, Kennedy ve Nixon gibi tarihsel olayların içerisinde kendisini bulur.

Birçok kez şans eseri de olsa yaptığı kahramanlıklarla Beyaz Saray’a şeref madalyası almak içi katılan Gump, hayatının her döneminde ilk aşkı Jenny ile evlenmek hayali kurar. Forrest Gump, çocukluğu, yetişkin çağları, askerlik dönemi ve yetişkin döneminde hayatında başına gelen olayların tüm dünyayı etkilemesinin farkında dahi olmadan yaşamını sürdürmüştür.

Forrest Gump filmi oyuncuları

Tom Hanks,

Robin Wright Penn,

Gary Sinise,

Mykelti Williamson,

Sally Field,

Rebecca Williams,

Michael Conner Humphreys,

Harold G. Herthum,

George Kelly,

Bob Penny,

John Randall,

Sam Anderson,

Margo Moorer,



Son Güncelleme: 27.02.2021 15:40
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