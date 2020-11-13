Formula 1 Türkiye Grand Prix tanıtım filmi 2020

2020 senesinde Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Formula 1tanıtımı sosyal medya üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Son günlerin en çok tıklanan ve en çok ilgi gören videolarından olanGrand Prix tanıtım filmi aşağıdaki kısımda yer alıyor. İşte o çok beğenilen 1 dakikalık video…