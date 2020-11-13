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Formula 1 Türkiye Grand Prix tanıtım filmi 2020

2020 senesinde Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Formula 1 Grand Prix için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek yarış için tanıtım filmi yayınlandı...

13 Kasım 2020 Cuma 01:37
Formula 1 Türkiye Grand Prix tanıtım filmi 2020
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2020 senesinde Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Formula 1 Grand Prix tanıtımı sosyal medya üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Son günlerin en çok tıklanan ve en çok ilgi gören videolarından olan Formula 1 Türkiye Grand Prix tanıtım filmi aşağıdaki kısımda yer alıyor. İşte o çok beğenilen 1 dakikalık video…

 




Son Güncelleme: 13.11.2020 01:37
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 TürkiyeGrand Prix
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