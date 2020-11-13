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Formula 1 pole pozisyonu nedir, ne demek?

Formula 1’de Türkiye Grand Prix’i yarışları bugün gerçekleşen ilk sıralama turuyla başladı. Sıralama turları öncesi yarışı takip edenler Formula 1 pole pozisyonu nedir, ne demek sorularını araştırmaya başladı.

13 Kasım 2020 Cuma 14:29
Formula 1 pole pozisyonu nedir, ne demek?
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Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde heyecan bugün gerçekleşen ilk sıralama turu yarışıyla başladı. Yarışlar öncesi pole pozisyonunun önemine dikkat çekilirken, pole pozisyonunun ne olduğu merak konusu oldu.


Pole pozisyonu yarışlara en öne başlanan yer yani ilk sıradır. Yarışta ilk sırayı almak için pilotlar sıralama turlarına çıkar ve en iyi dereceyi alan pilot yarışa pole pozisyonunda başlar.

Pole pozisyonunun önemi

Formula 1’de daha önce 7 kez Türkiye yarışlar gerçekleştirildi. Bu yarışların 5’inde pole pozisyonunda başlayan pilotlar yarışı kazanmayı başardı. 2005 yılında Kimi Raikkonen, 2006, 2007, ve 2008 yıllarından Felipe Massa, 2011 yılında Sebastian Vettel yarışa pole pozisyonunda başlamış ve yarışı kazanmıştı.



Son Güncelleme: 13.11.2020 14:29
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Formula 1Pole
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