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Formula 1 Abu Dabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 Abu Dabi yarışı ne zaman? Formula 1 Abu Dabi yarışı hangi kanalda? Formula 1 Abu Dabi yarışı saat kaçta? Formula 1 Abu Dabi yarışınde Lewis Hamilton katılacak mı? Abu Dabi pisti ne kadar uzunlukta? Yarış kaç tur olacak? Formula 1 yarış severlerinin merakla beklediği Abu Dabi yarışının ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlanacağı herkes tarafından araştırılıyor.

11 Aralık 2020 Cuma 15:20
Formula 1 Abu Dabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta?
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Formula 1 Abu Dabi GP Organizasyonu Hangi Tarihte? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

Motor sporlarının arasında dünyada en çok takip edilen organizasyonu olan Formula 1, sezonun son yarışı için Abu Dabi’ye gidecektir. Herkes Formula 1 Abu Dabi GP’nin ne zaman olduğunu ve saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyorlar.

Formula 1 Dünya Şampiyonası Birleşik Arap Emirlikleri’nde 17. Etabı Abu Dabi Grand Prix’siyle tamamlanacak. Milyonlarca kişinin beklediği sezonun son yarışı herkes tarafından heyecanla izlenecek.

Mercedes’in takımlar arasında Büyük Britanyalı Lewis Hamilton’ın pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmış olduğu 2020 sezonunun son  yarışı, Abu Dabi’de 5.5 km’lik Yas Marina Pisti’nde toplam 55 tür üzerinden yapılacaktır.

Mücadele yarın 16.00’da başlayacaktır. Yarış is 13 Aralık 2020 Pazar günü 16.10’da gerçekleştirilecektir. Yarışlar ise S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Koronavirüs’ü atlatmış olan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix’sini kaçırmıştı. Ancak iyileşen Hamilton Abu Dabi’de Mercedes sürücü koltuğunda yarışa katılacak.

Şimdiye kadar Hamilton 11 yarış, takım arkadaşı olan Valtteri Bottas 2 yarış, Max Verstappen(Red Bull), Sergio Perez(Racing Point) ve Pierre Gasly’nin (Alpha Tauri)  1’er yarış galibiyetleri bulunmakta.



Son Güncelleme: 11.12.2020 15:20
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1YarışMoto GPLewis HamiltonAbu Dabi
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