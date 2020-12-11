Formula 1 Abu Dabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 Abu Dabi GP Organizasyonu Hangi Tarihte? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

Motor sporlarının arasında dünyada en çok takip edilen organizasyonu olan Formula 1, sezonun son yarışı için Abu Dabi’ye gidecektir. Herkes Formula 1 Abu Dabi GP’nin ne zaman olduğunu ve saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyorlar.

Formula 1 Dünya Şampiyonası Birleşik Arap Emirlikleri’nde 17. Etabı Abu Dabi Grand Prix’siyle tamamlanacak. Milyonlarca kişinin beklediği sezonun son yarışı herkes tarafından heyecanla izlenecek.

Mercedes’in takımlar arasında Büyük Britanyalı’ın pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmış olduğu 2020 sezonunun son yarışı, Abu Dabi’de 5.5 km’lik Yas Marina Pisti’nde toplam 55 tür üzerinden yapılacaktır.

Mücadele yarın 16.00’da başlayacaktır. Yarış is 13 Aralık 2020 Pazar günü 16.10’da gerçekleştirilecektir. Yarışlar ise S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Koronavirüs’ü atlatmış olan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix’sini kaçırmıştı. Ancak iyileşen Hamilton Abu Dabi’de Mercedes sürücü koltuğunda yarışa katılacak.

Şimdiye kadar Hamilton 11 yarış, takım arkadaşı olan Valtteri Bottas 2 yarış, Max Verstappen(Red Bull), Sergio Perez(Racing Point) ve Pierre Gasly’nin (Alpha Tauri) 1’er yarış galibiyetleri bulunmakta.