Forgotten/unutulmuş film konusu

Dünya sinemasının öncülerinden Asya yapım bir film olan 'Forgotten' ilginç senaryosunda kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz.
Sıkılmadan izleyeceğiniz, her dakikası ayrı büyü olan bir kurguyla ilerleyen ve filmin devamını şu şekilde özetleyebiliriz; abisinin kaybolmasının bir nedeni olduğunu düşünen ve onu peşine düşen kardeşi, dedektif ekipleriyle birlikte abisinin tekrar eve dönmesine şahit olur; fakat olayların ardında kargaşa ve dalaverenin bulunduğu kanısına varır.
IMDB puanı: 7,4 olan film, kaos severler için listede yerini almayı başarmıştır.
Son Güncelleme: 06.03.2021 12:58