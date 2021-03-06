Forgotten/unutulmuş film konusu

Dünya sinemasının öncülerinden Asya yapım bir film olan 'Forgotten' ilginç senaryosunda kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz.

Gizemin ve yasaklanan her şeyin dürtüsü kendine çeker. Bu yapıtta da öyle oluyor. Aile yeni bir eve taşınıyor ve evin bir odasına girmeleri yasaklanıyor. Ev dışarıdan kusursuz görünse de içerde bir yerlerde kusursuzluğu bozacak etkenler olabilir. Aile bireylerinin yasaklaması ardından esrarengizlik tüm evi saracaktır.

Sıkılmadan izleyeceğiniz, her dakikası ayrı büyü olan bir kurguyla ilerleyen ve filmin devamını şu şekilde özetleyebiliriz; abisinin kaybolmasının bir nedeni olduğunu düşünen ve onu peşine düşen kardeşi, dedektif ekipleriyle birlikte abisinin tekrar eve dönmesine şahit olur; fakat olayların ardında kargaşa ve dalaverenin bulunduğu kanısına varır.

IMDB puanı: 7,4 olan film, kaos severler için listede yerini almayı başarmıştır.