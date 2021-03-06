İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Forgotten/unutulmuş film konusu

Asya yapımı olan Forgotten ne anlatmaktadır? Oyuncuları kimdir? Ne zaman çekildi? IMDB puanı kaçtır? Hepsi haberimizde..

06 Mart 2021 Cumartesi 12:58
Forgotten/unutulmuş film konusu
Takip Et:

Dünya sinemasının öncülerinden Asya yapım bir film olan 'Forgotten' ilginç senaryosunda kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz. 

Gizemin ve yasaklanan her şeyin dürtüsü kendine çeker. Bu yapıtta da öyle oluyor. Aile yeni bir eve taşınıyor ve evin bir odasına girmeleri yasaklanıyor. Ev dışarıdan kusursuz görünse de içerde bir yerlerde kusursuzluğu bozacak etkenler olabilir. Aile bireylerinin yasaklaması ardından esrarengizlik tüm evi saracaktır. 

Sıkılmadan izleyeceğiniz, her dakikası ayrı büyü olan bir kurguyla ilerleyen ve filmin devamını şu şekilde özetleyebiliriz; abisinin kaybolmasının bir nedeni olduğunu düşünen ve onu peşine düşen kardeşi, dedektif ekipleriyle birlikte abisinin tekrar eve dönmesine şahit olur; fakat olayların ardında kargaşa ve dalaverenin bulunduğu kanısına varır. 

IMDB puanı: 7,4 olan film, kaos severler için listede yerini almayı başarmıştır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ForgottenFilmKonuYorumInceleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
2021 senesinde hangi yaz dizileri hangi kanalda yayınlanacak?
2021 senesinde hangi yaz dizileri hangi kanalda yayınlanacak?
Aşk Garanti filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Aşk Garanti filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Popüler Haberler

KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
2021 Bedelli askerlik süresi kaç gündür? 2021 Bedelli askerlik süresi ve ücretleri
AKP Çanakkale Milletvekili Turan'dan Kaz Dağları açıklaması; Bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok!
Diriliş Osman yayın tarihi belli oldu mu? ne zaman başlayacak?
Benefit Süt Toplama Merkezi nerede? Benefit Süt tesisinde skandal olay
Suzuki otomobil kampanyaları Ocak 2021
Köpeklerin anlatıldığı en iyi film listesi!
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Adalet Bakanlığı'ndan Temizlik Görevlisi Alımı Duyurusu
2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 6 Mart 2021 Cumartesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
TSK Hukuk Sınıfı Subay Temini yazılı sınav yeri ve tarihi belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.