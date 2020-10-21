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Football Manager 2021 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? FM 2021 satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Futbol severlerin en çok ilgi gösterdiği menajerlik oyunu olan Football Manager 2021 için geri sayım başladı. Milyonlarca oyuncu Football Manager'in çıkacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor...

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:10
Football Manager 2021 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? FM 2021 satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Dünya üzerinde milyonlarca oyuncusu bulunan Football Manager serisinin yeni oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hem futbolu sevenler hem de futbol oyunlarıyla ilgilenen oyuncular tarafından senelerdir ilgiyle oynanan Football Manager serisinin yeni oyunu Football Manager 2021 için nefesler tutuldu.


Sports Interactive tarafından ortaya konan Football Manager 2021’in bu sene sürpriz bir gelişme olarak Xbox kullanıcıları içinde sunulacağı öğrenildi. Bu gelişme ardından milyonlarca Xbox kullanıcısı oyunun çıkacağı tarihi merakla beklemeye başladılar.

Football Manager 2021 Fiyatı Nedir?

En çok kullanıcı sayısına sahip dijital oyun platformu olan Steam üzerinde satışa çıkan Footbal Manager 2021, 224 TL fiyata satışa çıkarıldı. Diğer yandan Steam’ın rakip firması Epic Games’te ise oyun 197 TL fiyat etiketi ile alıcılarını karşıladı.

Football Manager 2021 Ne Zaman Çıkıyor?

Henüz erken satın alım evresinde olan Football Manager 2021 oyunu her sene olduğu gibi bu sene de Türkçe dil desteğini kullanıcılarına sunuyor. Diğer yandan oyunun 24 Kasım 2020 tarihinden itibaren oynanabilir duruma geleceği ifade edilenler arasında yer alıyor. Oyun kapsamında 50’den çok ülkenin 2000’den çok takımı yönetilebiliyor.



Son Güncelleme: 21.10.2020 00:10
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Anahtar Kelimeler:
Football Manager 2021SteamEpic GamesXBOX
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