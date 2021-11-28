Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?

Farklı programları ile gündeme gelen televizyon kanalı Flash TV bugün tekrar yayın hayatına dönüyor. Eski yayın politikasından farklı olarak haber ile mizah programlarının beraber olduğu bir yayın politikası ile tekrar izleyici ile bir araya gelecek televizyon kanalında krizler yaşandı.

Kanalın yüzdelik hissedarlarına sahip olan kardeşler arasında kriz yaşandı. Alınan haberlere göre Ömer Ziya Göktuğ yayın hayatına dönmek isterken ve bunun için planlar yaparken kardeşi Mehmet Emin Göktuğ ise buna karşı çıktı.

Kanalın hissedarı kardeşler arasına tartışma yaşanıyor!

Mehmet Emin Göktuğ kanalında hissedarı olduğunu ve kanalın %50 hissesinin onda olduğunu söyleyerek hakkını mahkemede savunacağını ifade etti.

Emin Göktuğ yaptığı açıklama içerisinde ayrıca şunlardan bahsetti;

“Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur“

ifadelerini kullandı.

Flash TV de habeleri kim sunuyor?

Ünlü televizyon kanalı yayın hayatına tekrar dönüyor. Kanal yeni bir slogan da belirledi. Belirlenen slogan şöyle “ özgür, komik, korkak”. Kanalın haberlerini ise Can Ataklı sunacak.

Ankara koordinatörü Orhan Uğuroğlu ise siyasi açısından tarafsız olmaya çalışacaklarını ve bütün partilere eşit süre verileceğinden bahsetti. Ayrıca şunları ifade etti; “Türk halkı, Flash TV’nin yeni yayın politikasında diğer televizyon yayınlarında arayıp da bulamadığı çok sesli görüşleri bulacak” dedi.

Flash TV nin yayın hayatına girmesi çok eski bir tarihe dayanıyor. 15 Ocak 1995 tarihinde yayın hayatına başlayan kanal uzun yıllar aktif olarak yayın yaptıktan sonra 28 Şubat 2019 tarihinde ekranlara veda etmişti. Yıllardır izlenen kanal verdiği aradan sonra tekrar yayın hayatına dönüyor. 30 Eylül2021 tarihinde test yayını yapan kanalın logosunda da yeniliğe gitti. Bugün itibariyle yayın hayatına dönecek olan televizyon kanalının kadrosu içerisinde yer alan isimler ise şöyle;

-Hakan Aygün

-Can Ataklı

-Orhan Uğuroğlu

- Savaş Kalafat

-Fehmi Koru

-Akif Beki

-Seda Akgül

-Çağlar Cilara

-Atilla Taş

-Faik Öztürk