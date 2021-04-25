Flash TV'den flaş karar! Geri dönüyor

2019 yılında yayın hayatına ara veren Falsh TV yayın hayatına geri döneceğini duyurdu. Kanalın sahibi Ömer Göktuğ gelen haberlerin doğruluğu konusunda haberleri doğruladı ve geri dönüldüğünün haberini verdi. Yapılan açıklamada kanalın yayın hayatına eğlence formatında geri döneceğini söyledi.2-3 ay içerisinde yayında olmayı planladıklarını belirten Medya koridoru kanalın genel müdürlüğü için gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün'e teklif sunulduğunu söyledi. Öte yandan yapılan teklife Aygün’ün ne cevap vereceği ise bilinmiyor.