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Flash TV'den flaş karar! Geri dönüyor

2019’da yayın hayatına ara veren Flash TV aldığı son dakika kararı ile geri dönüyor. Kanal yayın dönemi için görüşmelere başladı. Genel müdürlüğü için gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün’e teklif sunulduğu gelen iddialar arasında.

25 Nisan 2021 Pazar 23:56
Flash TV'den flaş karar! Geri dönüyor
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2019 yılında yayın hayatına ara veren Falsh TV yayın hayatına geri döneceğini duyurdu. Kanalın sahibi Ömer Göktuğ gelen haberlerin doğruluğu konusunda haberleri doğruladı ve geri dönüldüğünün haberini verdi. Yapılan açıklamada kanalın yayın hayatına eğlence formatında geri döneceğini söyledi.2-3 ay içerisinde yayında olmayı planladıklarını belirten Medya koridoru kanalın genel müdürlüğü için gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün'e teklif sunulduğunu söyledi. Öte yandan yapılan teklife Aygün’ün ne cevap vereceği ise bilinmiyor.




Son Güncelleme: 25.04.2021 23:56
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Flash TvGeri Dönüyor
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