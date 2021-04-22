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Flash TV yayına ne zaman başlayacak?

Flash TV kanalı ne zaman yayına başlayacak? Flash TV kanalı neden kapandı? Flash TV kanalı hangi tarihte ekranlara dönecek? 28 yıllık yayın hayatını 2019 senesinde sonlandırma kararı alan Flash TV kanalının tekrardan yayın hayatına döneceğini duyan vatandaşlar Flash TV kanalının ne zaman yayına başlayacağını merakla araştırıyorlar.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:38
Flash TV yayına ne zaman başlayacak?
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Herkes tarafından yıllar boyunca izlenen ve beğenisini kazanan kanallardan birisi olan Flash TV 2019 yılında almış olduğu bir kararla yayın yapmama kararı almıştı. Ancak son günlerde Flash TV’nin yayın hayatına tekrardan başlayacağı iddiaları dolaşarak vatandaşların Flash TV’nin ne zaman yayın hayatına başlayacağının araştırmalarına neden oldu.

Flash TV ne zaman yayın hayatına başlayacak?

Reality şovları ve müzik eğlence programlarıyla hafızalara kazınan Flash Tv, ekran macerasına geri dönüyor. Flash TV kanalı 2019 yılında almış olduğu bir kararla yayın hayatını sonlandırarak izleyenlerine veda etmişti. 28 senelik yayın hayatını yapmış olduğu açıklamalarla sonlandıran Flash TV yayın hayatına geri dönüyor. İş insaı Ömer Göktuğ’un sahibi olduğu Flash TV’nin tekrardan yayın hayatına başlayacağı duyuruldu. Kanalın sahibi Ömer Göktuğ, şuan için hazırlıkların devam ettiği ve temmuz ayı gibi yayın hayatına başlayacaklarını söyledi. Bunun yanında kanalın Eğlence formatında tekrardan geri döneceğinin de bilgisini verdi.




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:38
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Flash TvFlash TV KanalıFlash TV Geri Dönüyor
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