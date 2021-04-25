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Flaş TV ne zaman yayına başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?

Flaş TV ekranlara geri dönme kararı aldı. 2 yıldır yayın hayatında olmayan Flaş TV'nin bu kararı sosyal medya kullanıcıları tarafından mutluluk ile karşılandı. Flaş TV ile ilgili bir çok paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da da bir çok Tweet ile bu kararı kutladı. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

25 Nisan 2021 Pazar 22:51
Flaş TV ne zaman yayına başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?
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Flaş TV ekranlara geri dönecek! 

Flaş TV ekranlara geri döneceğini açıklayınca sosyal medya kullanıcıları bir çok paylaşımda bulundu. Twitter kullanıcıları adeta halay çekti! Flaş TV ekranlara geri döneceği için birden fazla Tweet atıldı ve paylaşımlar yapıldı. 

Sosyal medya Flaş TV kararından sonra büyük sevinç yaşadı!

Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasında yerini alan Flaş TV, 2 yıl sonra tekrar yayın hayatına başlayacak. Haberin duyurulmasından sonra bir çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlar yaptı. Flaş TV’nin sahibi Ömer Göktuğ, yaptığı açıklamada kanalın geri döneceğini söyledi. İş insanı Göktuğ, formatın yine eğlence üzerine olacağını açıkladı. Kanal, gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün’e genel müdürlük teklifinde bulundu. Aygün’ün teklifi kabul edip etmediği ise henüz bilinmiyor. Kanal yeni yayın döneminde, geçmiş döneme yakın formatlar ile ekranlara geleceğini açıkladı. Bu haber, izleyiciler tarafından büyük sevinç ile karşılandı. Flaş TV’nin yayın hayatına tekrar başlaması ile ülkenin normale döndüğü sosyal medya üzerinden çok konuşulanlar arasında yer aldı. 




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:51
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Anahtar Kelimeler:
Flaş TVSosyal MedyaTwitter
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