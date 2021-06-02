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Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?

Fırat Çöloğlu bazı dizi ve filmlerde dikkat çekmiştir. Çöloğlu'nun hayatı hakkında kısa bilgilere ve kariyerini haberimizde bulabilirsiniz...

02 Haziran 2021 Çarşamba 23:18
Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?
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14 Eylül 1986’da doğan Fırat Çöloğlu, Beykent Üniversitesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Basad’ta 4 yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. 1.70 cm boylarında olan oyuncu 68 kgdir.

İlk olarak sahneye 1996 yılında ‘’ Gurbetçiler’’ isimli diziyle ekranlara çıkmıştır. 2001 yılında ‘’ Tatlı Hayat’’ isimli filmde rol almıştır. 2003 yılında ise ‘’ Bir İstanbul Masalı dizisiyle ekranlara gelen   oyuncu , aynı sene içerisinde o yıl çok dikkat ve beğeni toplayan ‘’Hayat Bilgisi ‘’ dizisinde  rol almıştır.

Asıl ünvanına ‘’Arka Sıradakiler’’ dizisinde kavuşmuştur. ‘’ Ayakta Kal’’ filminde de rol almıştır. ‘’ Çılgın Dersane Kampta ‘’ isimli filmde tekrar başarısını göstermiştir. Ayrıca ‘’ Ömürsün Doktor’’ ve ‘’ Darısı Başımıza’’ isimli tiyatro oyunlarında da seyirciyle buluşmuştur.

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 23:18
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Anahtar Kelimeler:
Fırat ÇöloğluArka Sıradakiler
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