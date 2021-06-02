Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?

14 Eylül 1986’da doğan Fırat Çöloğlu, Beykent Üniversitesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Basad’ta 4 yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. 1.70 cm boylarında olan oyuncu 68 kgdir.
Asıl ünvanına ‘’Arka Sıradakiler’’ dizisinde kavuşmuştur. ‘’ Ayakta Kal’’ filminde de rol almıştır. ‘’ Çılgın Dersane Kampta ‘’ isimli filmde tekrar başarısını göstermiştir. Ayrıca ‘’ Ömürsün Doktor’’ ve ‘’ Darısı Başımıza’’ isimli tiyatro oyunlarında da seyirciyle buluşmuştur.
Son Güncelleme: 02.06.2021 23:18