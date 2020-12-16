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Final yapacak diziler hangileri?

Yeni sezon dizileri başlamasına rağmen umduğunu bulamayan ve izleyiciler tarafından ilgi görmeyen pek çok dizi erken final kararı aldı. Dizi severler ise final yapacak diziler hangileri? sorusunu araştırmaya başladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:40
Final yapacak diziler hangileri?
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ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX TV ve TRT 1 gibi yeni sezon dizilerini duyuran pek çok kanalın dizileri devam ederken vatandaşlar final yapması beklenen dizileri araştırmaya başladı. Pek çok dizinin final yapacağı iddiaları gündemde dolaşırken vatandaşlar hangi dizilerin final yapacağını araştırıyor.

Final yapacak diziler

NTC Medya tarafından yapımı üstlenilen ve ATV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisi final yapacağı kesinleşen diziler arasında yerini aldı. 17. Bölümde final yapacak dizi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisi de final yapma kararı alan bir diğer dizi olarak açıklanırken dizide görev alan oyuncular başka dizilere geçmeye başladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Annenin Günahı, Hekimoğlu ve İyi Aile Babası dizileri de final yapma kararı alan diziler arasında gösterilirken en dikkat çeken dizi geçtiğimiz sezon büyük ilgi ile takip edilen Hekimoğlu dizisi oldu. İyi Aile Babası dizisi de izleyiciden beklediği ilgiyi göremeyince erken final kararı aldı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Çocukluk dizisi ise erken final kararı alan bir diğer dizi oldu. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk’in olduğu Çocukluk dizisi 11. Bölümü ile izleyicisine veda edecek.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 20:40
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Anahtar Kelimeler:
Yeni SezonDizilerFinalKararı
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