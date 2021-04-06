Final yapacak diziler hangiler? Ekranlara veda edecek 7 dizi

Ekranlarda tutunmak gitgide zorlanmaya başladı haliyle bu durum neredeyse kısa zaman içinde pek dizinin final yapmasına neden oldu. Kanallar reytinlerde başarı gösteremeyen dizileri kaldırmaya başladı. Peki hangi diziler bu rekabette başarılı olamayıp final yapıyor, hangi dizilerin bitiş tarihi belli oldu, işte detaylar...

Sefirin Kızı

Star tv ekranlarında yayınlanan dizi geçen sezon seyircilerle buluşmaya başlamıştı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrolünde yer aldığı beklenilen başarıyı elde eemedi. Neslihan Atagül'ün hastalığı sebebiyle diziye veda etmesi ve ardından Tuba Büyüküstün ile anlaşılması Sefirin Kızı için yeterli olmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 52. bölümde final yapacak. Bazı iddialar da Sefirin Kızı'nın zaten 52. bölümde final yapacağının planlı olduğunu aktarmakta.

Hekimoğlu

Hekimoğlu dizisinin de 50. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Ramo

Arıza

Şuanda 2. sezonu yayında olan dizi Ramo ise diziler arasında en fazla merak edilen dizi. Ramo dizisi iddiakara göre son sezonunu izleyicilere aktarıyor. BKM tarafından çekilen dizinin 3. sezonu olmayacak.

Ekranlara veda eden bir diğer dizi ise Show Tv'de yayınlanan Arıza dizisi. Arıza 30. bölüm itibariyle finalini gerçekleştirecek.

Baraj

Baraj dizisi de 30. bölümü ile final yapacak.

Seni Çok Bekledim

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde olduğu Seni Çok Bekledim dizisinin finaline de 3 bölüm kaldı.

Çukur

Çukur dizisi için de final yolu göründü. Dizi 4. sezonu ile ekranlara veda edecek. Dizinin 5. sezonu olmayacak.