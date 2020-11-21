Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerin yer aldığı Babil dizisi final bölümü ile izleyici ile buluştu. Reytinglerinin dizinin devam etmesine yetemeyecek kadar düşük olması sebebi ile biten dizi Cuma günü yayınlanan diğer diziler karşısında da tutunamayarak ekranlara veda etti.

Babil Dizisinin Yerine Hangi Dizi Yayınlanacak?

Star TV'de Cuma akşamları saat 20.00'da izleyici ile buluşan dizinin yerine Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu,Durul Bazan, Selen Domaç, Yıldız Kültür, Ahmet Mekin, Caner Şahin, İlhan Şen, Türkü Turan, Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı Seni Çok Bekledim isimli dizinin yayınlanması bekleniyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizide bir aşk hikayesi konu alınacak.