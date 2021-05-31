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Filiz Cercis kimdir? Filiz Cercis hayatı ve projeleri

Son yılların başarılı kadınlarından birisi olan Filiz Cercis merak ediliyor. Pek çok kişi, Filiz Cercis kimdir? sorusunu araştırıyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
Filiz Cercis kimdir? Filiz Cercis hayatı ve projeleri
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Ekranlarda güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Filiz Cercis merak ediliyor. Dizi severler Cercis’in hayatını merak ederken aynı zamanda da başarılı oyuncunun görev aldığı yapımları araştırıyor. 

Filiz 

Cercis

 kimdir?

 

1990 yılında dünyaya gelen Cercis İzmirlidir. Babası aracılığıyla kurduğu saç ekim merkezinde patron olan Filiz Cercis 3 yıl gibi kısa bir sürede alanında tanınmış ve yurtdışında görev almaya başlamıştır. Üniversite öğrencisiyken yurtdışından saç ekim ürünleri ihraç eden Cercis, Le Öelanga markasıyla 1000 adet dünyaya ürünlerini satmıştır. 

Filiz Cercis oyunculuğu

 

Ilk defa Habis adlı korku filmi ile izleyici karşısına çıkan Filiz Cercis daha sonrasında Avcı adlı sinema filminde görev almıştır. 

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 09:11
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