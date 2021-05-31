Filiz Cercis kimdir? Filiz Cercis hayatı ve projeleri

Ekranlarda güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Filiz Cercis merak ediliyor. Dizi severler Cercis’in hayatını merak ederken aynı zamanda da başarılı oyuncunun görev aldığı yapımları araştırıyor.

Filiz Cercis kimdir?

1990 yılında dünyaya gelen Cercis İzmirlidir. Babası aracılığıyla kurduğu saç ekim merkezinde patron olan Filiz Cercis 3 yıl gibi kısa bir sürede alanında tanınmış ve yurtdışında görev almaya başlamıştır. Üniversite öğrencisiyken yurtdışından saç ekim ürünleri ihraç eden Cercis, Le Öelanga markasıyla 1000 adet dünyaya ürünlerini satmıştır.

Filiz Cercis oyunculuğu