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Feyat Duman kimdir? Bulunduğu yapımlar neler? Kaç yaşında ve boyu ne?

Ağrı'da dünyaya gelen oyuncumuz çocukluğundan beri oyuncu olmak istemiş ve bulunduğu birçok yapım ile bu hayalini gerçekleştirmiştir. Kendisi başta Kurtlar Vadisi Pusu olmak üzere birçok ünlü yapımda yer almış ve isminden sıkça söz ettirmiştir. Peki Feyat Duman kimdir? Bulunduğu yapımlar neler? Kaç yaşında ve boyu ne?

02 Haziran 2021 Çarşamba 01:03
Feyat Duman kimdir? Bulunduğu yapımlar neler? Kaç yaşında ve boyu ne?
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1977 yılının Eylül ayında dünyaya Ağrı’da gelen Feyat Duman’ın uzunluğu 1, 86’dır. Kilosuysa 80’dir. Oyuncu Eylül ayında dünyaya geldiği için burcu haliyle Başak olmaktadır. Kendisi hem reklamlarda hem dizilerde hem de sinema filmlerinde yer almıştır.
 

 
Çocukluğundan bu zamana kadar oyunculuk hayali bulunan Feyat Duman; birçok popülerleşmiş dizilerde bulunmuş ve böylece isminden söz ettirmeyi başarmıştır. Oyunculuğunun başlaması ise bir dönemlerin en sevilen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu ile gerçekleşmiştir. Daha sonrasında ise Savaşçı, Söz, Mehmetçik gibi birçok yapımda yer almıştır.
 

 
Sinema filmlerinde ve reklamlarda bolca projelerde performans sergilemiştir. Oyunculuğunun dışında kendisi boş zamanında Apple’ın açığını bulmasıyla da gündeme gelmiştir. Apple söz konusu olayın ardından oyuncuya teşekkür etmiştir. Kendisi intenet üzerinde yer alan haber sitelerinde uzunca bir süre gündemden düşmemiştir.

 

Feyat Duman’ın yer aldığı yapımlar

 
• Süper Baba,
 
• Kurtlar Vadisi Pusu,
 
• Söz,
 
• Savaşçı,
 
• Mehmetçik.

 

Yer aldığı reklamlar;

 
• Metro Market reklamı.

 

Rol aldığı sinemalar ise;

 
• Can Feda

Son Güncelleme: 02.06.2021 01:03
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