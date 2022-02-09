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Fethi Kantarcı kimdir, nerede doğmuştur? Fethi Kantarcı evli mi? Fethi Kantarcı kaç yaşında?

Fethi Kantarcı kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Evli mi? Kaç yaşındadır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Fethi Kantarcı’nın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 16:14
Fethi Kantarcı kimdir, nerede doğmuştur? Fethi Kantarcı evli mi? Fethi Kantarcı kaç yaşında?
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Fethi Kantarcı kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? Fethi Kantarcı’nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Fethi Kantarcı kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Fethi Kantarcı’nın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Fethi Kantarcı aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1979 yılında dünyaya gelen Fethi Kantarcı, İstanbul doğumludur. Kaynanalar dizisinin 1988 versiyonu olan Nöri Kantar’ın torunu Timurlenk karakteriyle tanınmaya başlanmıştır.

Şu zamana kadar Kaynanalar, Medeni Haller, Hayallerim Suya Düştü, O Şimdi Asker, Lise Defteri, Şans Kapıyı Kırınca, Kızlar Yurdu ve Yok Artık gibi dizi ve filmlerde yer almıştır.

2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Boncuk Yılmaz ile evlilik yapmıştır. Bu evliliğinden Kılıç Ali adında bir erkek çocuğu olan Fethi Kantarcı, aynı zamanda senaristtir.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2005 yılında İstanbul Kraliyet Tiyatrosunu kurmuş şu zamana kadarsa 2 sinema filmi yapmış, 3 dizi yazmıştır.

 

 

 



Son Güncelleme: 09.02.2022 16:14
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