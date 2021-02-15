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Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda

Şu sıralar gündemde olan Seferin Kızı'na bomba transfer. Diziye yeni gelecek olan Bora karakteri izleyenlerin merak konusu olmuş durumda.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:23
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
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Başrolü olduğu diziden ayrılan Neslihan Atagül sevenlerini üzmüştü. Boşta kalan Mavi karakteri için Seferin Kızı’na gelen Tuba Büyüküstün rolünün hakkını fazlasıyla vermekte.

 

Neslihan Atagül’ün gidişinden sonra diziden çıkan ikinci isim de Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti.

 

Bu kadar karakter ve oyuncu gidişi yaşanırken yerlerine de yenileri getiriliyor.

 

Senaryosu bir hayli değişen diziye yeni bir karakter geliyor.

 

Diziye yeni eklenecek olan Bora karakteri, dizinin izleyicisi tarafından çok merak ediliyor. Henüz karakterin dizi içindeki hali ile ilgili bilgi elimize geçmesede, rolün Ferit Aktuğ tarafından canlandırılacağı teyit edildi.

 

Yıllardır ekranlarda olan yetenekli oyuncu, yer alacağı yeni projesi ile hayranlarını sevindirdi.

 

43 yaşında olan oyuncu Kavak Yelleri, Ufak Tefek Cinayetler gibi zamanının popüler dizilerinden de bilinen bir isimdir.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:23
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BoraFerit AktuğSefirin Kızı
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