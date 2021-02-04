Feride filmi konusu ve oyuncuları

25 Ocak 2020 tarihinde vizyona giren komedi türündeki Feride filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Fox TV ekranlarından yayınlanacak olan filmin başrollerinde Zeynep Çamcı ve Ali Yorgancıoğlu yer alıyor. Bu ikili aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenmişti.
Feride filmi konusu
Modaya ilgili olan Feride bir dikim atölyesinde terzilik yapmaktadır. Çakma kahraman kıyafetleri diken Feride, bir gün patronu ile iddiaya girer ve olaylar çığırından çıkar. Moda devlerine kafa tutmaya hazırlanan Feride bu yolda birçok sorunla karşılaşsa da, kendine has çözümler üretir.
Feride filmi oyuncuları
Zeynep Çamcı – Feride
Osman Akça – Kahraman
Ali Barkın – Kadim
Ersin Korkut – Ferit
Hasan Pek – Zalim Dede
Fırat Sobutay – Yamak Hayrettin
Ceren Tasçı – Vesile
Anıl Tetik – Murat