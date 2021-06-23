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Ferhat Uçar kim? Memleketi neresidir?

Farklı kişiliği ile seyirci tarafından oldukça dikkat çeken Ferhat Uçar' ın özel hayatı hayranları tarafından çok merak ediliyor. Bu haberimizde Ferhat Uçar'ın kısa bir özel hayatını siz okurlarımıza sunduk.

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:14
Ferhat Uçar kim? Memleketi neresidir?
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Yaşamı boyunca birçok tiyatro oyununda, şiir dinletilerinde, dans gösterilerinde, açılış ve şölenlerde aktif bir olarak yer alan Ferhat Uçar son zamanlarda oyunculuk tecrübesiyle de adından söz ettirmekte.

1983 yılında başkentte dünyaya gelen Ferhat uçar tam olarak 38 yaşındadır. Ocak doğumlu olması gerekçesiyle oğlak burcudur. 4 yaşına kadar ailesiyle birlikte Ankara’ da ikametgâh etmiştir. Daha sonda ebeveynlerinin işi nedeniyle 8 yaşına doğu bölgelerinde kalıp daha sonra da İzmir’e yerleşmişlerdir. Ferhat Uçar eğitim öğretim hayatını İzmir’ de tamamlamıştır. Bunlarının yanına ekstra olarak jazz, funk ve hip-hop gibi dans eğitimleri de almıştır. Üniversite eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden başlayıp mezun olmuştur. Farklı alanlarda da atılmış mühendislik alanında dizayn ve tasarım bölümünde eğitim görmüş, taş teknolojileri alanında da lisans programlarına yetenek ve bilgiye sahiptir.

Üniversite hayatında otellerde dansçı olarak çalışmıştır. Bu yüzden akıcı bir şekilde İngilizce, Rusça ve Almanca konuşmaktadır. 2008 senesinde katıldığı Benim Annem Dans Edemez müsabakasında yarışmıştır. 2008’in sonunda Rusya’nın Moskova şehrine sahne sanatları ve dans eğitimi için gitmiş, 2015 senesinde tekrar Türkiye’ye dönüş yapmıştır.

İlk sinema filminde görev almasıysa 2007 yılında Recep İvedik filminin hem reji ekibinde yer almış hem de Animatör olarak oyunculuk yaparak olmuştur. Bunun yanı sıra 2012 de krem ve suskunlar dizisinde 2017’ deyse Şevkat Yerimdar dizisinde oyuncu olarak rol aldı. Şu an için hayatına İzmir’ de devam etmektedir.

 


Son Güncelleme: 23.06.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
FerhatuçarSuskunlarDansşevkatyerimdarKrem
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