Ferhan Tetik kimdir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her gün birbirinden ilginç olaylar yaşanmaktadır. Ekranların en çok sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine ilginç bir olay yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan ve henüz bulunamayan Fatih Tetik’in akıbeti merak ediliyor. İzleyiciler Fatih Tetik bulundu mu, Fatih Tetik nerede, Fatih Tetik öldü mü sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Fatih Tetik, eşini ve oğlun bırakıp Hülya ile nikah yaparak Yalova’da yaşamaya başladı ancak 6 gün önce şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. İş görüşmesine Bursa’nın Gemlik ilçesine gideceğini söyleyerek evden çıkan Fatih Tetik hala bulunamadı. Ancak yaşadığı yerdeki bir bölgece ağaca asılmış bir erkek cesedi bulundu.

Fatih Tetik

Kendisi 52 yaşındadır ve iki tane çocuğu vardır. Tır sürücüsüdür. Oğlu Müge Anlı programına bağlandı ve babasını üvey annesinin öldürdüğünü iddia etti.

Fatih Tetik, kaybolmadan bir gün önce evde eşi Hülya hanım ile büyük bir tartışma yaşadı. Evden çıkarken kendisini kimse görmedi. Canlı yayında konuşan Hülya ise eşiyle tartışmadığını ifade etti. Eşinin kaybolmasının ardından eşyalarını annesinin evine götürdüğünü de sözlerine ekledi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan eski Etibank tesisleri içerisindeki bir ağaçta asılı şekilde bulunan cesedin Fatih Tetik’e ait olduğu anlaşıldı.