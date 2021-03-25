İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Ferhan Tetik kimdir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan ve henüz bulunamayan Fatih Tetik’in akıbeti merak ediliyor. İzleyiciler Fatih Tetik bulundu mu, Fatih Tetik nerede, Fatih Tetik öldü mü sorularının yanıtlarını araştırıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 14:48
Ferhan Tetik kimdir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?
Takip Et:

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her gün birbirinden ilginç olaylar yaşanmaktadır. Ekranların en çok sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine ilginç bir olay yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan ve henüz bulunamayan Fatih Tetik’in akıbeti merak ediliyor. İzleyiciler Fatih Tetik bulundu mu, Fatih Tetik nerede, Fatih Tetik öldü mü sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Fatih Tetik, eşini ve oğlun bırakıp Hülya ile nikah yaparak Yalova’da yaşamaya başladı ancak 6 gün önce şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. İş görüşmesine Bursa’nın Gemlik ilçesine gideceğini söyleyerek evden çıkan Fatih Tetik hala bulunamadı. Ancak yaşadığı yerdeki bir bölgece ağaca asılmış bir erkek cesedi bulundu.

Fatih Tetik

Kendisi 52 yaşındadır ve iki tane çocuğu vardır. Tır sürücüsüdür. Oğlu Müge Anlı programına bağlandı ve babasını üvey annesinin öldürdüğünü iddia etti.

Fatih Tetik, kaybolmadan bir gün önce evde eşi Hülya hanım ile büyük bir tartışma yaşadı. Evden çıkarken kendisini kimse görmedi. Canlı yayında konuşan Hülya ise eşiyle tartışmadığını ifade etti. Eşinin kaybolmasının ardından eşyalarını annesinin evine götürdüğünü de sözlerine ekledi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan eski Etibank tesisleri içerisindeki bir ağaçta asılı şekilde bulunan cesedin Fatih Tetik’e ait olduğu anlaşıldı.



Son Güncelleme: 25.03.2021 14:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıFatih Tetik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acemi Anneler 114. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 114. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Arda ile Omuz Omuza 28 Mart yeni bölüm konuğu belli oldu
Arda ile Omuz Omuza 28 Mart yeni bölüm konuğu belli oldu
Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Selman Korkmaz öldü mü, ölecek mi? EDHO Soner Türker diziden ayrılıyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Selman Korkmaz öldü mü, ölecek mi? EDHO Soner Türker diziden ayrılıyor mu?
Emanet 144. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 144. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Survivor Ekstra yayından kaldırıldı mı, neden yayınlanmıyor? Survivor Ekstra var mı, yayınlanacak mı?
Survivor Ekstra yayından kaldırıldı mı, neden yayınlanmıyor? Survivor Ekstra var mı, yayınlanacak mı?

Popüler Haberler

Ferhan Tetik kimdir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Rüyada yılan görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan görmek rüyasının tabiri
Amazon 30.yıl kutlama mesajı gerçek mi? Linke tıkladım ne olur?
TV8 Pişti programı ne zaman başlayacak? Pişti programı formatı ne?
Acemi Anneler 114. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Bim ürünlerinden Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül yaşı ve oynadığı diziler
Masum 363. bölüm fragmanı ve 20 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır?
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Kadayıflı muhallebi tatlısı evde yapımı için kolay tarif
Masum 368. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 579. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Doya Doya Moda ALL STAR 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 9. bölüm puan durumu
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
2021 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.