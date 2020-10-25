İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar hangileri? FB TS şifresiz veren kanallar listesi

Ligin büyük derbisi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını şifresiz yayınlayan kanalların listesi paylaşılmaya başlandı.

25 Ekim 2020 Pazar 16:21
Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar hangileri? FB TS şifresiz veren kanallar listesi
Takip Et:

Süper Lig’in 6.hafta maçında Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakibi Trabzonspor’u konuk ediyor. 25 Ekim Pazar saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.


Ligde 11 puanla 2.sıraya yerleşen Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe’yi 3-2 mağlubiyete uğratırken, rakibi Trabzonspor ise 14.sırada yer alarak son hafta kendievinde mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe – Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe – Trabzonspor maçı şifresiz olarak Justin TV, Taraftarium, Jestyayın ve Netspor gibi platformlar üzerinden izlenebilecek.

Büyük derbi maçı, 24 Ekim Pazar akşam saat 19.00’da Bein Sports 1 kanalında naklen yayınlanacak.



Son Güncelleme: 25.10.2020 16:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonsporDerbi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Popüler Haberler

Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar hangileri? FB TS şifresiz veren kanallar listesi
KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS 2020 ön lisans sınavı yorumları
A101 Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici özellikleri ve kullanıcı yorumları
İşsizlik maaşından yararlanma yöntemleri ve aranan şartlar
Bay Yanlış dizisi bitti mi, neden yok? Bay Yanlış yayından kaldırıldı mı?
PH değerini koruyan 10 su sebili modeli
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
Savaşçı 25 Ekim Pazar var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? Savaşçı dizisi final mi yaptı, bitti mi?
Diş teli devlette ne kadara takılır? 18 Yaş altı diş teli fiyatları 2020
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Son Depremler 21 Şubat 2020 En son depremler nerede, ne zaman oldu?
Diş kaplama güncel ücretleri ne kadar oldu? Porselen zirkonyum seramik laminate gibi diş kaplama yöntemleri Diş kaplama işlemiyle ve fiyatları
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank SMS ile en nasit kredi kartı borcu erteleme işlemi
İstanbul’daki TOKİ evleri nerede yapılacak? İstanbul TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Kanal 7 yeni dizisi Aşk Bir Rüya'nın yayın tarihi ve konusu
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Cenk’i kim canlandırıyor? Ege Semih Erken'in biyografisi
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar yaşı ve oynadığı diziler
Günlük burç yorumları 26 Ekim 2020 Pazartesi - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları için yorumlar
Acemi Anneler Sevda kimdir? Begüm Topçu biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.