Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar hangileri? FB TS şifresiz veren kanallar listesi

Süper Lig’in 6.hafta maçında Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakibi Trabzonspor’u konuk ediyor. 25 Ekim Pazar saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı şifresiz olarak Justin TV, Taraftarium, Jestyayın ve Netspor gibi platformlar üzerinden izlenebilecek.
Büyük derbi maçı, 24 Ekim Pazar akşam saat 19.00’da Bein Sports 1 kanalında naklen yayınlanacak.
Son Güncelleme: 25.10.2020 16:21