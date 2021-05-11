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Fenerbahçe Sivasspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports FB Sivas tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Ligin bitimine 2 hafta kala ikinci sıradaki Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler beIN Sports tek maç nasıl satın alınır ve FB - Sivas maçını şifresiz veren yabancı kanalları hangileri araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 17:12
Fenerbahçe Sivasspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports FB Sivas tek maç nasıl satın alınır?
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Süper Lig'de 41. hafta heyecanı Fenerbahçe Sivasspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın geçen hafta Galatasaray'a yenilmesi Fenerbahçe'yi de umutlandırdı. Sarı lacivertliler ligin bitimine 2 maç kala lider Beşiktaş'ı takibini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin son iki maçta en zorlu rakibi olarak görülen ve Avrupa bileti için sahaya çıkan Sivasspor'da ligde beşincilik savaşı veriyor.

Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe ligde 79 puanla ikinci sırada yer alırken Sivasspor 59 puanla 6'ıncı sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Sivasspor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia,

Sivasspor:

Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Kone, Gradel, Kayode

Fenerbahçe 7 maçtır yenilmiyor

Şampiyonluk yarışında teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yeniden iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe, Emre’nin takımın başına geçtiği 7 maçta kaybetmedi. Fenerbahçe ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sivasspor 17 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Rıza Çalımbay ve öğrencileri ligde çıktığı son 17 karşılaşmada yenilmedi. Bu aynı zamanda bu sezonun en uzun serisi olarak öne çıktığı Yiğidolar ligde beşinci olarak geçen sezon olduğu gibi yeniden Avrupa biletini almak istiyor.

30’uncu randevu

Fenerbahçe ve Sivasspor lig tarihinde daha önce 29 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 17 kez kazanırken, Sivasspor 6 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ayrıca ligin ilk yarısında oynanan maçta 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligin bitimine 2 maç kala şampiyonluk yarışı üç büyüklerin arasında devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Fenerbahçeli taraftarlar da Sivasspor maçını nasıl izleyeceklerini merak ediyor.

Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Alanya maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Sivaspor tek maç satın almak için tıklayınız..

Derbiyi şifresiz olarak izleyebileceğiniz kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.


Son Güncelleme: 11.05.2021 17:12
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