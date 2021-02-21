Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? FB - Göztepe muhtemel 11'leri, maç saati ve kanalı

Fenerbahçe- Göztepe maçı Süper Lig’in 26. haftasında Beın Sports HD kanalında gösterilecek.

Oldukça heyecanlı geçecek olan bu maçı Fenerbahçe liderliğini kaybetmemek için tüm gücü ile kazanmaya çalışacak. En güçlü kadrosu ile oyunca çıkacak olan Fenerbahçe, Göztepe karşısında galibiyet ile 3 puanı kazanmak için mücadele edecek.

Maç saati ve yayınlanacak kanal

Maç 21 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Bein Sports HD kanalında canlı olarak verilecek.

Fenerbahçe kadrosu

Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna alan Fenerbahçe’nin Gustavo,Pelkas ve İrfan Can ile nasıl bir kadro oluşturacağı merak ediliyor. Pelkas ve İrfan Can’ın ilk 11 de yer alması bekleniyor. Gustavo ise büyük ihtimalle 27. hafta da kadroya dahil edilecek.

Göztepe şanssızlığı!

En son 1999-2000 Süper Lig’de Fenenrbahçe’yi 3-2’lik skor ile mağlup eden Göztepe, 2001-2002 sezonunda Kadiköy sahasından 3-0 yenilgi ile ayrılmıştı. 2002-2003’de ise maç skoru 0-0 olmuştu.

10 yıl sonra Türkiye Ziraat Kupası ile karşı karşıya gelen takımlar da 4-0 ile kazanan Fenerbahçe olmuştu.

Göztepe kadrosu

Maç hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de ne yazık ki Napoleoni’nin yaşadığı sakatlık devam etmekte.

Mehmet Emin Cankurtaran’ı Fenerbahçe unutmadı

Kulüp, eski başkanları olan Mehmet Emin Cankurtaran’ı 12. ölüm yıl dönümü sebebi ile anma mesajı yayınlayarak hatırladı.

Yayınlanan mesajda ‘ Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş eski başkanlarımızdan Mehmet Emin Cankurtaran’ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz’ denildi.

Eski başkan, 20 Şubat 2009 yılında 78 yaşında iken hayatını kaybetmişti.