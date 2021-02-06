Fenerbahçe Galatasaray maçı izle linki ve FB GS Bein Sports 1 canlı maç yayın bilgileri - Fener Cimbom şifresiz veren yabancı kanallar listesi

Süper Lig’in yirmidördüncü haftasında düzenlenecek olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi tüm Türkiye’yi bu akşam televizyonların başına kilitleyecek gibi gözüküyor. Bu akşam saat 19:00’da yayınlanacak olan derbi için heyecan dorukta. Süper Lig’in bu seneki en büyük derbilerinden birisi olacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır olarak belirlendi. Daha önce yapılan Fenerbahçe – Galatasaray derbilerinde de hakemlik yapmış olup konuda epeyce tecrübeli olan Cüneyt Çakır’ı bu akşamın derbisinde de göreceğiz. Bu hakemin toplamda yer aldığı 28. derbi maçı olacak. Tüm Dünya’nın gözü bugün Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde olacak. Herkesin evde tıkılı kaldığı bu koronavirüs döneminde gerçekleştirilen derbiyi her ne kadar hayranlar canlı olarak stadyum içerisinde izlemek isteselerde maalesef bu imkansız. Peki asla kaçırılmaması gereken bu derbiyi fanatikler nerelerden izleyebilirler? Bu maça hangi kanallar üzerinden canlı olarak televizyon ekranlarından izleyerek tanık olabilirler? Başlamasına dakikalar kalan maçın hangi kanallar üzerinden izlenebileceğini sizin için sıraladık.
Fenerbahçe – Galatasaray derbi maçını yayınlayan kanallar hangileri?
6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00’da yayınlanacak olan derbiyi bedavaya izleyebileceğiniz kanallar aşağıda sıralanmıştır.
Arena Sport 1 HD (cro)
Arena Sport 2 HD (serbia)
Az Tv(Azerbaycan)
beIN Sport Max 7
beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)
BT Sport Extra Red Button
OTE Sport 7 HD
Sky Sport 8 (Germany)
Sport Tv1 (Portugal)
Supersport Maximo 1
Tivibuspor 1 HD
Viasat Xtra 3
İntenet üzerinden online yayın yapan kanallar ise şu şekilde;
Fox Soccer 2GO
Proximus 11+ HD (Belçika)
TeleClub Sport PPV /HD
ViaPlay (Denmark)
ViaPlay (Finland)
ViaPlay (Sweden)
AZ TV Frekans Bilgisi
Uydu: Azerspace-1
Frekans: 11169
Sembol: 20400
Fec: 5/6
Polarizasyon: H- Yatay
BT SPORT EXTRA 5
Bt Sport 2 Frekansı
Uydu Adı: Astra 2E
Frekansı:11.386
Sembol:29500
Fec :3/4
Polarizasyon: (V) Dikey
SKY SPORT 5
Sky Sport 5 Frekansı
Uydu Adı: Astra 1M
Frekansı:12.304
Sembol:27500
Fec :9/10