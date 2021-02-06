Fenerbahçe Galatasaray maçı izle linki ve FB GS Bein Sports 1 canlı maç yayın bilgileri - Fener Cimbom şifresiz veren yabancı kanallar listesi

Süper Lig’in yirmidördüncü haftasında düzenlenecek olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi tüm Türkiye’yi bu akşam televizyonların başına kilitleyecek gibi gözüküyor. Bu akşam saat 19:00’da yayınlanacak olan derbi için heyecan dorukta. Süper Lig’in bu seneki en büyük derbilerinden birisi olacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır olarak belirlendi. Daha önce yapılan Fenerbahçe – Galatasaray derbilerinde de hakemlik yapmış olup konuda epeyce tecrübeli olan Cüneyt Çakır’ı bu akşamın derbisinde de göreceğiz. Bu hakemin toplamda yer aldığı 28. derbi maçı olacak. Tüm Dünya’nın gözü bugün Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde olacak. Herkesin evde tıkılı kaldığı bu koronavirüs döneminde gerçekleştirilen derbiyi her ne kadar hayranlar canlı olarak stadyum içerisinde izlemek isteselerde maalesef bu imkansız. Peki asla kaçırılmaması gereken bu derbiyi fanatikler nerelerden izleyebilirler? Bu maça hangi kanallar üzerinden canlı olarak televizyon ekranlarından izleyerek tanık olabilirler? Başlamasına dakikalar kalan maçın hangi kanallar üzerinden izlenebileceğini sizin için sıraladık.

Fenerbahçe – Galatasaray derbi maçını yayınlayan kanallar hangileri?

6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00’da yayınlanacak olan derbiyi bedavaya izleyebileceğiniz kanallar aşağıda sıralanmıştır.

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Tivibuspor 1 HD

Viasat Xtra 3

İntenet üzerinden online yayın yapan kanallar ise şu şekilde;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

AZ TV Frekans Bilgisi

Uydu: Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

BT SPORT EXTRA 5

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

SKY SPORT 5

Sky Sport 5 Frekansı

Uydu Adı: Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10