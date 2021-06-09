Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları

Feel Good yavaş tempoyla ilerleyen klasik sitcom dizilerinin aksine daha akıcı sahnelerle ustaca bir iş çıkartır. Dizi senaryo akışı hakkında hızlıca detay vererek hikayesine başlıyor.

Feel Good dizi konusu ve yorumu

Kanadalı Mae, kısa bir süre önce İngiltere’ye taşınmış samimi bir kadındır. Hayatını stand-up yaparak geçiren Mae, uyuşturucudan kurtulmaya çalışırken aynı zamanda da çeşitli barlarda görev alarak geçimini sürdürür. Dizinin “Hayatında Aşka Yer Yok” benzeri olduğu ön görülse de George adında birine aşık olması bütün ön görüleri ortadan kaldırır.

Zamanla yakınlaşan ikili birbirlerini çok az tanısa da aralarında son derece yakın bir ilişki başlar. Aralarındaki ilk gerilim, Mae’nin uyuşturucuya olan ilgisinin ortaya çıkmasıyla başlar. Diğer aksiyon sahnesi ise George’un Mae’yi yakın arkadaşlarıyla tanıştırmamasından kaynaklanır.

Diziye bakıldığında aynı dünyada yaşayan farklı insanları merkeze alan ve bunun üzerinden bir aşk hikayesi oluşturmaya çalışan bir yapım denilebilir. Dizi, Mae’nin sıradışı karakterinden yararlanarak anın tadına varma umudu taşımamızı ister. George zengin olsa da her şeyin para ile elde edilemeyeceğini gösterir. Feel Good anlamlı ve sade bir dizi olarak değerlendirilebilir.

Feel Good IMDb puanı: 7/10

Dizinin oyuncu kadrosu