Fear The Walking Dead 6. sezon fragmanı yayınlandı

Bir dönemin en fenomen dizileri arasında olan fakat son zamanlarda eski izlenme sayısına ulaşmada zorluk yaşayan The Walking Dead dizisinin spin-off dizisi Fear The Walking Dead’in yeni bölümünden fragman seyircilere sunuldu.

"Ölüm, yıkım, çürüme"

“ölüm, yıkım, çürüme sloganıyla gelmeye hazırlanan 5. Sezonun 2. bölüm fragmanında Morgan, Virginia, Alicia ve John Dorie dahil olmak üzere tüm başrol oyuncular fragmanda gözükmektedir.

2020’de yayında olan 6. Sezon kasım ayı içerisinde yayında olan 7. Bölümle sezon arasına girmişti. Dizinin 6. Sezonu, 8. Bölümüyle 11 Nisan günü ekranlarda olacak. Haftalık olarak yayınlanacağı düşünülen dizinin 8. Bölümünü Lan Goldberg ve Adrew Chambliss yönetecek. Sezonsa toplamda 16 bölüm sürmesi düşünülüyor.

Şu anda Fear The Walking Dead dizisinin bütün bölümlerini Amazan Prime Video platformundan izleyebilirsiniz.