Fazlası Zarar Yarışması Katılım Şartları Belli Oldu! İşte Başvuru Formu!

Yeni yayın sezonuna hazırlanan TRT 1’de yeni yarışma programları başlıyor. Birçok yeni program ile izleyiciler ekranlara kilitlemeye hazırlanan TRT 1, Fazlası Zarar adlı yarışma programı hakkında detaylar paylaşmaya başladı. Yarışmanın moda hakkına olması beklenirken yarışma başvuruları da başlamış oldu.

Fazlası Zarar yarışma programı başvuru formu, şartları

Yarışmaya başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle kişisel bilgilerinin verilmesi isteniyor. İkamet ve kişisel bilgilerini veren yarışmacılardan sonrasında istenen ise yarışmaya dair olan sorulara cevap vermeleri oluyor. Başvuru formunda bulunan bazı sorular; en çok neye para harcarsınız, alışveriş yapınca mutlu olur musunuz gibi sorulardır. Bu tarz sorulara cevap veren kişiler kolayca başvurularını tamamlayabilmektedir.

Fazlası Zarar Yarışması formatı bilgileri

Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında boy gösterecek olan Fazlası Zarar adlı yarışma programının moda konusunda izleyicileri etkilemesi bekleniyor. Alışveriş hakkında olacak olan yarışmanın fragmanında kişilerin alışveriş yaparak birbiriyle yarışacağı belirtildi.

Fazlası Zarar yarışması sunucusu dış sesi kimdir?

Fragmanı yayınlanan yeni yarışma programında bir sunucu olması beklenmiyor. Yayınlanan fragmanda da buna dair bir ipucu görülmeyen Fazlası Zarar’da dış ses ile yarışmacıların kıyasıya mücadelesinin olması bekleniyor. Bu konuda ise henüz kanal yetkililer tarafından bir açıklama yapılmamıştır. Yarışma dış ses üzerinden yarışmacılara ulaşarak izleyicilere aktarılacak.

Fazlası Zarar yarışması büyük ödülü nedir?

Haftalık finaller halinde izleyici karşısına çıkacak olan yarışma programında, her hafta 5 kişi yarışacak. Birbiriyle yarışacak olan kişiler haftanın sonunda 10.000 TL’lik büyük ödülü kazanma şansı yakalayacak. Ödülü 5 gün sonunda birinci olan kişi kazanacak.