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Fazlası Zarar Yarışması Başvuru Formu Paylaşıldı! İşte Yarışma Hakkında Detaylar!

Yeni moda yarışması olarak dikkatleri üzerine toplayan Fazlası Zarar adlı programın başvuru detayları belli oldu. Gündüz kuşağında yer alacak yeni programda her hafta 5 yeni yarışmacı yer alacak.

30 Ağustos 2020 Pazar 18:49
Fazlası Zarar Yarışması Başvuru Formu Paylaşıldı! İşte Yarışma Hakkında Detaylar!
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TRT 1 ekranlarında yeni sezon ile birlikte yer alacak olan Fazlası Zarar adlı yarışma programı gündüz kuşağında bulunacak. İzleyiciler ile hafta içi her gün buluşacak olan yeni yarışma programı Fotoroman Film tarafından yapılacak.

Yarışma bir moda yarışması olmasına karşın dikkat çekici özellikleri ile izleyicilerden tam not alacak. İsrafa dikkat çekecek olan yeni programda iktisatlı yaşam ön planda tutulacak. Bu sayede yapılacak alışverişler ile kişiler birbiriyle yarışırken, aşırı tüketim ile alışveriş yapılmayacak.

Fazlası Zarar yarışmasına nasıl başvuru yapılır?

Yarışmaya başvurmak isteyen kişiler yarışma adı ile aynı adı taşıyan resmi intenet sitesine giriş yaparak gerekli başvuru formunu doldurmaları halinde yarışmaya başvurmuş olacaklar.

Fazlası Zarar başvuru formu


Fazlası Zarar adında açılan intenet sitesine girerek ulaşılan başvuru formunda kişiye ait özel bilgiler istenirken, bu bilgiler dışında yarışma formatına göre sorularda formda yer almaktadır. Kişisel bilgilerini eksiksiz dolduran yarışmacılar, en çok neye para harcarsınız, alışveriş yapmak sizi mutlu eder mi gibi sorulara da cevap vererek başvurularını tamamlayabilmektedir.

Fazlası Zarar yarışma kuralları

Hafta içi her gün gündüzleri yayınlanacak Fazlası Zarar yarışmasında her hafta 5 yarışmacı birbiri ile mücadele edecek. Her hafta yeni yarışmacılar ile yoluna devam edecek olan yarışma programında büyük ödül ise 10.000 TL olarak belirlendi.

Yarışmacılardan beklenen şey ise daha önceki hayatlarında müsrif olmalarıdır. Yarışmacıların israflarını önlemek adına hazırlanan yarışma programına alışverişe çok para harcayan kişiler kabul edilecektir.



Son Güncelleme: 30.08.2020 18:49
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