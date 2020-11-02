Fazlası Zarar yarışma sunucusu kimdir? Ezgi Sertel hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Fazlası Zarar yarışmasının sunucusu dikkatleri çekmeye başladı. Programda vatandaşa tasarruflu yaşamanın yolları ve evdeki israfın boyutu gözler önüne serilmeye çalışılıyor.

Ezgi Sertel kimdir?

1981 yılında Karabük’te dünyaya gelen Sertel, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği mezunudur. 2007’de Tek Türkiye dizisinde sergilediği performansla kitlelerin tanıdığı Sertel, bu süreçten sonra sunuculuğa yoğunlaşmıştır. Lezzet Haritası programını sunarak isminden söz ettirmeyi başaran Sertel, 2016 yılında Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine girmiştir.

Her hafta 5 kişinin yarışacağı fazlası Zarar programında yarışmacıların evlerine gidilecek ve ihtiyaç fazlası ürünler ortaya çıkarılacak. Hafta finalinde en tutumlu kişinin 10 bin TL’nin sahibi olacağı yarışma hafta içi her gün saat 13.40’ta TRT 1 ekranlarında olacak.