Fazlası Zarar yarışma sunucusu kimdir? Ezgi Sertel hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Fazlası Zarar yarışmasının sunucusu dikkatleri çekmeye başladı. Programda vatandaşa tasarruflu yaşamanın yolları ve evdeki israfın boyutu gözler önüne serilmeye çalışılıyor.
Ezgi Sertel kimdir?
Her hafta 5 kişinin yarışacağı fazlası Zarar programında yarışmacıların evlerine gidilecek ve ihtiyaç fazlası ürünler ortaya çıkarılacak. Hafta finalinde en tutumlu kişinin 10 bin TL’nin sahibi olacağı yarışma hafta içi her gün saat 13.40’ta TRT 1 ekranlarında olacak.
Son Güncelleme: 02.11.2020 19:44