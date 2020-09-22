Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında? nerelidir?

Televizyon ekranlarının yeni yarışma programı olan Fazlası Zarar’ın sunucusu belli oldu. Yapılan açıklamalar sonrasında Fazlası Zarar programının sunucusu Ezgi Sertel olacağı belirtildi. Programı merakla bekleyen pek çok kişi ise Ezgi Sertel kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Hangi programları sunmuştur?

Yarışma formatı ile farklı bir program olduğu için pek çok kişi Fazlası Zarar programını araştırmaktadır. Alışveriş çılgınlığını ele alan programda kimler tutumlu kimler ise gereğinden fazla alışveriş yapıyor sorusuna cevap verilecek. Sunucu Ezgi Sertel ise daha önce Anneler ve Gelinler programının sunuculuğunu yapmıştır.

Ezgi Sertel kimdir?

1981 yılında Safranbolu’da dünyaya gelen Sertel, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa merak salmıştır. 2007 yılında Tek Türkiye dizisinde ki performansı ile tanınan ve ekranlara çıkan Ezgi Sertel, devam eden süreçte oyunculuktan ziyade sunuculuğa yönelerek bu yönde tanınmaya başlamıştır. Ezgi Sertel sunuculuğunu yaptığı Lezzet Haritası programı ile büyük bir ün kazanırken Lezzet Haritası programı sonrasında oyunculukla değil sunuculuğu ile tanınmaya başlamıştır. 2016 yılında Ozan Çobanoğlu ile evlilik yaşayan Sertel, 2020 yılında Tibet ve Mert isimli ikiz bebeğini kucağına almıştır.

Fazlası Zarar program sunucusu Ezgi Sertel oldu

Lezzet Haritası programı ile pek çok kişi tarafından sevilen bir sunucu olan Ezgi Sertel gerek esprileri gerekse samimiyeti ile son zamanların en beğenilen sunucularından bir tanesidir. Fazlası Zarar programının farklı konseptine en iyi alışacak isim olacağı belirtilen Ezgi Sertel’in programda sergileyeceği performans ise merak ediliyor.

Fazlası Zarar program formatı nedir?

Her hafta 5 kişinin yarışacağı Fazlası Zarar programında yarışmacıların evlerine gidilerek ihtiyaç fazlası ürünler araştırılacak. Kimin tutumlu kimin alışveriş bağımlısı olduğu belirlenecek. Hatta hafta finalinde en tutumlu olan kişiye 10.000 TL büyük ödül verilecek.